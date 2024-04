La amiga de Edmundo Arrocet, implacable con Carmen Borrego

Las declaraciones en torno al clan Campos y la última polémica tras la exclusiva del hijo de Carmen Borrego sobre su divorcio de Paola Olmedo, no cesan. Después de este episodio, fue Edmundo Arrocet, la expareja de Maria Teresa Campos, quien volvía a hablar de las relaciones familiares de las Campos. La última en sumarse al carro ha sido la amiga de éste último, Gema Serrano, que ha sido implacable con la pequeña de las Campos.

"Esta señora ha vendido hasta que su hijo se cayó en una moto. O sea, se cayó con una moto y lo vendió" comenta Gema a Europa Press, haciendo referencia a que Carmen ha vendido toda su vida y más.

La amiga de Edmundo confesaba que ella misma conoció a José María Almoguera en la casa de María Teresa Campos, confirmando así que el humorista tenía relación con él: "No puede decir ni siquiera que Edmundo no conocía o que no ha estado con José, porque yo a José lo conocí en casa de maría teresa. Si está haciendo eso esto es porque ya hay algo que le duele y creo que es su mujer".

Gema arremetía sin piedad contra la colaboradora de televisión hablando de la custodia de sus hijos: "Ha sido muy curioso porque ha dicho estoy lúcida, estoy lúcida, ¿no? A lo mejor es que quiere decir que en otras ocasiones no lo ha estado y es por eso por lo que le quitaron la custodia de sus hijos. Digo yo, ¿eh? Presuntamente".

Enchufe de su madre

Además, también aseguraba que en el momento que termina 'Que tiempo tan feliz, Borrego tiene que recurrir a su apellido para seguir trabajando en televisión: "A partir de que su madre termina ese programa que tenía los fines de semana, ella se queda sin trabajo y no puede recurrir a otra cosa, nada más que a un enchufe de su madre".

En cuanto a las demandas que va a interponer la colaboradora, Gema asegura que no tiene ningún motivo, ya que "cuando tú estás continuamente exponiéndote hablando de alguien, no puedes evitar que otras personas que han participado en la vida de ese alguien, hablen. Por tanto, tendrás medidas legales. Pero su madre ha sido pública, y eso no lo va a poder evitar".

Incluso llegaba a insinuar que eran las hijas de María Teresa Campos las que llamaban a la prensa, filtrando así información de su madre: "Vete tú a saber si no eran ellas o alguien de su entorno el que estaba haciendo este tipo de cosas. Porque no les interesaba en ningún momento que Edmundo estuviese con María Teresa, puesto que la aconsejaba muy, muy bien".

Gema terminaba sus demoledoras declaraciones asegurando que "como dijo Edmundo, a estas niñas para quererlas tienes que ser su madre".