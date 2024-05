Última hora sobre la salud de Isabel Pantoja: "Hay que parar"

La salud de Isabel Pantoja ha hecho correr ríos de tinta desde que suspendió su concierto en Tenerife previsto para el pasado 29 de abril por estricta recomendación médica. A pesar de que el comunicado emitido por la artista no entraba en detales sobre su estado, no tardaba en trascender que sufriría tromboflebitis, una enfermedad inflamatoria que provoca la formación de un coágulo de sangre que supone el bloqueo de una o más venas, y que le habría provocado fuertes dolores y dificultades de movimiento en las últimas semanas.

A falta de confirmación oficial de cómo se encuentra en estos momentos, y si su próxima actuación prevista para el 25 de mayo en Zaragoza sigue adelante, ha sido su peluquero y maquillador Alberto Dugarte el que ejerciendo de improvisado portavoz ha lanzado un mensaje tranquilizador y nos ha contado cómo está Isabel.

"Está bien, va a seguir con sus conciertos, ya tenemos el próximo programado y va todo en marcha y en orden, así que estamos muy contentos, ya se recuperó" ha asegurado, afirmando que el aplazamiento de Tenerife ha sido solo "un bache".

Como ha dejado claro, lo que le sucede a Pantoja "no es grave", pero "si es necesario hay que parar un poco". "Si el cuerpo lo pide hay que parar, entonces es bueno que pare, que descanse y que retome porque queda una gira muy larga" explica, revelando que esta "parada en boxes", le ha servido "para descansar y recuperarse". "Ella quiere dar a todo su público. Si no está al 100% es mejor no dar el concierto y posponerlo, y entregarse al 100% como hace en todos sus conciertos" asegura.

Algo que Dugarte no tiene duda que hará en Zaragoza: "Está muy bien y con ganas de reencontrarse con su público. Está contentísima porque vuelve otra vez a los escenarios, sigue todo en orden, en marcha" apunta.