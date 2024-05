Asraf Beno reacciona a la ausencia de Isabel Pantoja en el día más especial para la familia

Isabel Pantoja y su hija Isa llevan más de un año sin ningún tipo de relación y parece que no hay visos de reconciliación. La tonadillera no acudió a la boda de Isa con Asraf Beno en octubre y tampoco ha acudido a uno de los eventos más especiales de su hija, la comunión de Alberto, el nieto de la cantante, que tiene ya diez años. Con esta ausencia, Pantoja vuelve a demostrar que no tiene ningún interés por la vida de su hija.

Tampoco Kiko Rivera ni Agustín Pantoja, el hermano de la cantante, han acudido a la celebración de la comunión del hijo de 'Chabelita'. La única que mantiene relación con ella es Anabel Pantoja, que no ha podido a asistir por un compromiso en Nueva York, invitada por Netflix a la tercera temporada de 'Los Bridgerton'.

La cantante, que se encuentra apartada de los escenarios debido a su estado de salud, sigue parece que sigue sin querer dar su brazo a torcer con su familia por lo que la relación con sus hijos es totalmente nula.

Así lo ha demostrado en este nuevo plantón a su hija, Isa Pi, quien no habría asistido a la comunión del pequeño Albertito. Una buena ocasión para hacer las paces por parte de la tonadillera, quien ya daría por perdida la relación con ellos al no haber sido invitada.

Por su parte, Asraf Beno ha confirmado al equipo de Europa Press que el gran día de Albertito fue una ceremonia muy íntima, por lo que era de esperar que los invitados fueran los justos. Pero, ¿dónde estaba Anabel Pantoja? La influencer siempre presume de la buena relación que sigue manteniendo con todos los miembros de su familia, pero por alguna razón tampoco asistió al evento.

Respecto a las duras declaraciones de Dulce, quién ha reconocido que intentó quitarse la vida, Asraf prefiere no pronunciarse. A pesar de que la familia prefiere mantenerse al margen de polémicas, parece que este nuevo incidente les pondrá de nuevo en la palestra.