Así ha reaccionado Asraf Beno a la llegada de la madre biológica de Isa Pantoja

Hace 27 años que Isabel Pantoja adoptó en Perú a su hija Isa Pantoja cuando ésta tenía solo un año. La madre biológica de la hija de la tonadillera ha llegado a España dispuesta a sentarse con ella cara a cara y conocerla. La peruana aterrizaba el pasado sábado en Madrid ilusionada y "con muchas expectativas" de poder reencontrarse por fin con su hija, según declaró a Europa Press.

La incógnita es si Isa Pantoja verá o no a su madre. La tertualiana de 'Vamos a ver' no se ha pronunciado públicamente sobre la llegada a España de su madre biológica. De hecho siempre ha reconocido que no tenía necesidad de conocerla porque para ella su madre es solo Isabel Pantoja, que es quien la ha criado.

'Desaparecida' desde que Roxana aterrizó en nuestro país, es su marido Asraf Beno el que se ha encargado de recoger a su hijo Alberto en el colegio y, muy serio, ha esquivado las preguntas sobre la madre biológica de Isa: "No me voy a pronunciar" ha asegurado hasta en dos ocasiones, dejando claro que es un tema sobre el que prefieren no decir absolutamente nada.

Tampoco ha querido revelar cómo se ha tomado su mujer el paso al frente de su progenitora para conocerla, aunque su expresión deja entrever que no le ha hecho ni pizca de gracia.