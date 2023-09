¿Alguna vez has recibido una llamada y al responder, no hay nadie al otro lado de la línea? Esta situación puede ser frustrante y desconcertante, especialmente si ocurre con frecuencia. Pero no te preocupes, hay una explicación detrás de estas llamadas perdidas.

Bloquea las insoportables llamadas comerciales con solo un clic desde tu móvil Según los expertos, la mayoría de estas llamadas son realizadas por robots de marcado automático que buscan números activos para llamar. Cuando alguien responde, la llamada se transfiere a un operador humano o se utiliza para actualizar una base de datos. Sin embargo, si nadie responde cuando contestas, es probable que la llamada haya sido generada por un robot que ha sobrepasado el límite de llamadas que puede manejar simultáneamente. En este caso, el robot se desconecta automáticamente de la llamada sin dejar ningún mensaje o información. Esta práctica, conocida como "robocalling", puede ser molesta e invasiva, pero hay algunas medidas que puedes tomar para minimizar su impacto. Una opción es utilizar aplicaciones de bloqueo de llamadas que filtran las llamadas entrantes de números desconocidos o sospechosos. Otra opción es simplemente ignorar las llamadas desconocidas y no responder a números que no reconozcas. La nueva funcionalidad de WhatsApp para hacer más fáciles las llamadas En cualquier caso, es importante ser consciente de que estas llamadas no son personales y no hay nada de qué preocuparse si no hay respuesta al otro lado de la línea. Los estafadores no descansan. Por eso hay que estar siempre alerta. Además, a través de cualquier medio y en cualquier circunstancia. Eso es lo que aconsejan los cuerpos y fuerzas de seguridad a la ciudadanía. Una de las últimas advertencias de la Policía llega tras la última estafa de moda, la de Microsoft. La estafa en cuestión se lleva a cabo por vía telefónica. En una llamada, el estafador se hace pasar por un trabajador de Microsoft y alerta de que la víctima tiene un problema en su ordenador. Con ello, lo que pretenden es recabar datos personales y bancarios del incauto receptor de la llamada. Tal y como han advertido a través de las redes sociales numerosas víctimas, ante esta situación lo que hay que hacer es no facilitar datos personales y bancarios que puedan ser utilizados en el futuro por el estafador. Uno de los principales consejos cuando se detecte la llamada es colgar inmediatamente y, acto seguido, bloquear el número desde el que se ha recibido la llamada para evitar futuros intentos de fraude. Tal y como han explicado algunas víctimas, el acento de los estafadores es asiático. Este truco puede ser fundamental para evitar ser una víctima.