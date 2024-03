Elon Musk desata el caos en Beverly Hills con sus 'cybertrucks'

Elon Musk desata la locura automovilística. El multimillonario mundialmente conocido por comprar la red social Twitter y renombrarla X, por sus numerosas apariciones en películas y series de Hollywood, o por ser el creador de los coches eléctricos Tesla, ahora crea un nuevo coche antibalas llamado 'cybertruck'.

Este usuario de X, @Charles60_Tesla, lo describe como: "one tough truck and fast too", "un camión duro y rápido también". El vehículo cuenta con una carrocería fabricada de chapa de acero con frío de alta resistencia; los cristales son los "Tesla Armor Glass", blindados; y también cuenta con la última de sus tecnologías en el interior. Además, la tecnología Autopilot hace que el vehículo gire, acelere, frene e incluso detecta a otros vehículos y peatones; además, se puede adquirir como opción el Full-Self Driving, que es una evolución del anterior.

Últimamente uno de estos 'cybertrucks' han causado revuelo en una ciudad del estado de California, Estados Unidos. El suceso ocurrió específicamente en Beverly Hills, donde un cybertruck se estampa contra una valla de un hotel, donde se encuentran numerosos coches de policias. El resultado del accidente como se puede observar en el vídeo que aporta el usuario de X @LAScanner, el vehículo acaba completamente destrozado encima del bordillo de la valla del hotel. Se desconoce el número de heridos al igual que sus identidades.