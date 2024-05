'Banishers: Ghosts of New Eden' estrena demo gratuita en PlayStation, Xbox y PC

La desarrolladora Focus Entertainment y DON'T NOD han anunciado que ya se encuentra disponible la demo jugable gratuita de 'Banishers: Ghosts of New Ede' en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam. En este conmovedor RPG de acción, los jugadores deberán dar caza y luchar contra horrores sobrenaturales para cambiar un trágico destino.

Vida para los vivos, muerte para los muertos

Presentado oficialmente durante los The Game Awards 2022 y estrenado el pasado mes de febrero, en la entrega los jugadores se embarcarán en una aventura en las embrujadas tierras salvajes de Norteamérica, en el papel de Antea Duarte y Red Mac Raith, amantes y cazadores de fantasmas que juraron proteger a los vivos de la amenaza de fantasmas y espectros persistentes. Aquí, habrá que adentrarse en las vidas de las comunidades de New Eden para desenterrar un mundo plagado de criaturas sobrenaturales y secretos ancestrales.

Después de que Antea se convierta trágicamente en uno de los espíritus que detesta, el protagonista emprenderá una búsqueda desesperada para liberarla de su nueva situación y en la que habrá que utilizar el ingenio y combinar los poderes espirituales de Antea, así como el arsenal de Red para derrotar y desterrar a las almas que atormentan a los vivos.

Aunque ofrece elementos de acción, 'Banishers: Ghosts of New Eden' se apoya en las profundas líneas narrativas por las que es conocida la desarrolladora, de manera que no falta la toma de decisiones significativas y moralmente ambiguas que tendrán un impacto en el transcurso de la historia, a los desafíos a los habrá que enfrentarse, el mundo y destino de todos los personajes, vivos o muertos.

Banishers: Ghosts of New Eden - Gameplay Reveal Trailer



Amantes y cazadores

Durante el trascurso de la prueba, los usuarios podrán acceder a la primera misión del juego para conocer la historia. Como es habitual, las partidas guardadas de la demo se pueden transferir al juego completo, lo que permite a los usuarios trasladar su progreso. Publicado por Focus Entertainment, el juego se encuentra disponible en versiones para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.