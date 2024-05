El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha descartado hoy su dimisión y ha asegurado que su reprobación ayer por el Senado es "un error de concepción de lo que es el fiscal general del Estado en una democracia". "El fiscal general del Estado no está sometido a control político del Senado porque no es parte del Gobierno", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser. García Ortiz ha comparado estas reprobaciones con los tribunales de honor en los que el acusado no se puede defender y sobre el que se vierten acusaciones "la mayoría inciertas". "Me equivoco como cualquiera pero esta focalización sobre mí...Todo lo que se ha hecho tiene una explicación", ha añadido.