Su primera Barbie llegó en 1988. La última lo hizo el pasado domingo. Entre ambas, Carmen Ortí, vecina de Torrent, ha conseguido coleccionar más de 500 piezas de esta famosa muñeca creada por la estadounidense Ruth Handler. El valor es incalculable. Probablemente, cuesten más que su propia casa. Sin embargo, ya está pensando en su próxima adquisición: Barbie 35º aniversario edición especial. "No me gusta el diseño, pero, si no la compro, el próximo año me arrepentiré porque no tendré la colección completa. Nunca terminas de coleccionar", explica.