Earl Thomas abrirá este jueves el Festival de Blues

El músico estadounidense Earl Thomas abrirá el próximo jueves el Festival de Blues de Cáceres, cuya octava edición contará con figuras del ámbito nacional e internacional. Actuarán también Shirley Davis and the Silverbacks, Lindsay Beaver & The 24th St. Wailers, John Nemeth & The Blue Dreamers, A Contra Blues, Messias & The Hot Tones y The 44 Dealers, según ha informado la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, que organiza el certamen.

El festival se celerba hasta el 8 de octubre en El Corral de las Cigüeñas y la plaza de Santa María. La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, la alcaldesa, Elena Nevado y responsables del festival presentaron ayer los detalles del certamen en el Gran Teatro de Cáceres.