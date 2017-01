Educación invertirá 200.000 euros en el colegio Virgen de la Montaña de Cáceres

Los padres del Centro de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Montaña urgen la necesidad de mejorar las instalaciones del comedor del colegio, que utilizan a diario una media de 40 alumnos. Sanidad ha abierto expediente a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa), encargada de gestionar el comedor, porque no reúne las condiciones y no cumple la normativa de higiene y sanidad. Ha dado un plazo de tres meses para corregir los errores encontrados. Sin embargo, no puede adaptarse a la legislación debido a que el lugar en el que se ubica el comedor, un aula, no es el adecuado.

Hace dos meses la Ampa llevó a cabo una protesta en el centro para exigir que se llevara a cabo la reforma del comedor, por miedo a que Sanidad les quitara la licencia (les abrió expediente a principios del curso pasado y ha ido retrasando los plazos para dar tiempo a que se efectuaran las obras, que nunca han llegado). Desde octubre cuelgan además de la fachada del centro pancartas en las que puede leerse «un aula no es un comedor», «por un colegio digno ya» o «queremos un patio sin peligros».

La Consejería de Educación confirmó ayer que destinará 200.000 euros para atender las necesidades de este centro. Está elaborando un proyecto que contempla la mejora del semisótano, donde se encuentra el comedor, el gimnasio, el patio y otras dependencias que se utilizan como almacenes. Así, el objetivo es ampliar el comedor escolar, construir ahí nuevos aseos (actualmente solo hay un urinario y un lavabo que utilizan solo los alumnos del gimnasio), reformar el gimnasio y realizar mejoras en la sala de instalaciones, donde se encuentran la caldera y el cuadro de luz.

en veraNO / El comienzo de los trabajos tendrá que esperar hasta el próximo verano. «Como ya adelantó la delegada provincial de Educación, María Luisa Guillén, en su visita al colegio el pasado mes de octubre, la intención de la Consejería de Educación y Empleo es que estas obras se puedan iniciar el próximo verano, tras la finalización de este curso escolar. Son una serie de actuaciones de cierta complejidad que no pueden convivir con la actividad lectiva. Por eso, se están acelerando todos los trámites para que las obras puedan comenzar el próximo verano», indica la Junta.

Además de la necesidad de mejorar las instalaciones del comedor y hacerlo más grande para que todos los alumnos tengan su espacio, los padres tienen otras reivindicaciones. Las principales son la adecuación de los suelos y las paredes del patio, la sustitución de la valla del muro de acceso, deteriorada, y la adaptación de los puntos de entrada, que ya han provocado algún que otro percance entre los estudiantes.

CONTROL DE PLAGAS / Por otro lado, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos pone de manifiesto la necesidad de que se lleve a cabo un control de plagas en el área del comedor. Según indica la presidenta del colectivo, María Isabel Calzada, esta actuación corresponde llevarla a cabo al Ayuntamiento de Cáceres, sin embargo «se niega a hacerlo». Calzada asegura que este control sí se efectúa en el resto del centro escolar pero no en el comedor.

Esta actuación se hace necesaria también para conseguir unas condiciones de higiene óptimas. Ya se han encontrado cucarachas, aunque en la mayoría de los casos están muertas (aparecieron a principios de curso, actualmente no hay ninguna). «El control de plagas corresponde al ayuntamiento pero nos dicen que en el comedor no es su competencia. Ya lo hemos exigido varias veces pero se niegan a hacerlo y es algo necesario», señala María Isabel Calzada.