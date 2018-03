Nevado defiende que el ayuntamiento ha respetado el procedimiento en la gasolinera de El Vivero

Señora nevado, no intente confundirnos. La gasolinera es impepinable pero el lavadero podría ser ilegal porque en ese suelo comercial no se puede implantar esa instalación. Así lo decía el informe técnico que ha sido ninguneado por el servicio jurídico de la sección de licencias según manifestó la asociación de vecinos en fechas pasadas. Además el ayuntamiento no puede conceder licencias de construcciones que necesitan autorizaciones previas hasta que no esten concedidas como es el caso del pozo de sondeo que necesita la autorización de la CHT.