'!!!', Canalón de Timbiquí y The Gramophone, primeros artistas del Womad de Cáceres

El festival Womad, que llegará a Cáceres del 10 al 13 de mayo de 2018, ya ha confirmado los primeros artistas para su próxima vigésimo séptima edición, en la que se subirán al escenario los estadounidenses '!!!', los colombianos Canalón de Timbiquí y los españoles The Gramophone Allstars Big Band.

Según informa la organización, el festival multicultural trabaja para superar el éxito de la pasada convocatoria, en la que más de 150.000 espectadores tomaron parte en las múltiples actividades programadas en los diferentes escenarios de la ciudad histórica.

En cuanto a los artistas confirmados, la banda estadounidense '!!!' se formó en 1996 por el cantante Nic Offer. Cuentan con varios trabajos discográficos como Louden Up Now, Myth Takes, Th!!!er, As If y Shake The Shudder, y "son una de las grandes referencias de la escena dance-punk de Nueva York". En sus ritmos combinan aportaciones electrónicas y sonidos de pop rock indie.

De Colombia llega Canalón de Timbiquí, formado en 2003 en el departamento de Cauca, para acercar a Cáceres los sonidos tradicionales del Pacífico y los ritmos afrocolombianos. Las potentes voces de sus mujeres, lideradas por Nidia Góngora, se acompañan de poderosas percusiones: marimba, bombos, cununos, guasás, recuerda la organización.

En cuanto a los españoles The Gramophone Allstars Big Band, acaban de publicar su segundo disco, donde han puesto su mirada sobre las sonoridades de boogaloo o el calypso. En el repertorio del nuevo disco hay temas de origen dispar, desde verdaderos clásicos hasta hallazgos todavía demasiado desconocidos. De Stevie Wonder a Harry Belafonte, de Ray Barretto a los Slackers, de Skatalites a Nina Simone.

Genís Bou lidera este proyecto del que forma parte casi una veintena de intérpretes y donde confluyen algunos de los músicos más relevantes de la nueva escena jazz de Barcelona.