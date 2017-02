Cuándo y dónde ver la gala de los Oscar 2017

Con 'La la land' como la gran favorita, con 14 nominaciones, la 89ª edición de los Oscar, la gala de los premios de la Academia de Cine de Hollywood, se celebrará el próximo domingo, 26 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

La gala, que será conducida por el popular presentador Jimmy Kimmel, empezará a las 17.30, hora de Los Ángeles (2.30 de la madrugada hora española). En Estados Unidos será retransmitida por la cadena ABC y, en España, podrá seguirse a través de Movistar+, aunque la cadena realizará varias retransmisiones previas, por ejemplo, para seguir la alfombra roja.

'Manchester frente al mar', 'Moonlight', 'La llegada', 'Lion', 'Hasta el último hombre' y 'Comanchería' intentarán resistir el embate de 'La la land', en una entrega de premios que se espera que Donald Trump, aunque no físicamente, esté muy presente, igual que ocurrió, po ejemplo, en la gala de los Globos de Oro, en la que varios actores no se mordieron la lengua en contra del presidente estadounidense. La andanada más sonada fue la que le lanzó Meryl Streep y que Trump no tardó en contestarle en Twitter, calificándola de "actriz sobrevalorada".

EL CORTO 'TIMECODE', PRESENCIA ESPAÑOLA

La representación de española de este 2017 en los Oscar la ha logrado director barcelonés Juanjo Giménez con el corto 'Timecode',que llegará a Hollywood respaldado por haberse alzado ya con la Palma de Oro en Cannes, un Premio Goya, un Premi Gaudíy un Ciutat de Barcelona.