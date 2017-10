Violeta Parra: Así se despidió de la vida antes del suicidio

Violeta Parra fue una artista chilena que destacó como cantautora. Esta folclorista suramericana también exploró otros campos artísticos como la pintura y la escultura. Gran divulgadora de la música popular de Chile, este miércoles se cumple un siglo de su nacimiento (San Fabián de Alico, 1917) y Google le ha dedicado un 'doodle'.

Este año se han cumplido también 50 años de su muerte. La artista se suicidó de un balazo en la sien en Santiago de Chile el 5 de febrero de 1967, poco después de componer 'Gracias a la vida', una de sus canciones más reconocidas. En su memoria, el 4 de octubre fue elegido en Chile como el Día de la Música y de los Músicos Chilenos.



El 'doddle' de este miércoles, en homenaje a Violeta Parra. / GOOGLE

Referente cultural y social en latinoamerica, activista, revolucionaria e irreverente ante el poder, Violeta Parra luchaba contra la opresión a su pueblo y la tiranía a través de sus canciones. Cogió la guitarra de muy joven y empezó a componer temas con sus hermanos. Al inicio de su carrera, actuó en clubs nocturnos y en pequeñas salas.

Nueva canción chilena

Más adelante cruzó todo Chile con su guitarra con el objetivo de conocer y divulgar la música tradicional chilena. La popularidad le brindó la oportunidad de tener su propio programa de radio y la invitación para presentarse a un festival juvenil en Polonia, viaje que aprovechó para recorrer la Unión Soviética, entre otros países. En París grabó su primer disco de larga duración y obtuvo un éxito inédito en Europa para un artista chileno.

Violeta Parra fue pionera de una nueva corriente musical que fue etiquetada como "nueva canción chilena", una renovación del folk tradicional que se convirtió en un movimiento por la justicia social en la América Latina.

Violeta Parra, artista visual

Después de unos años de idas y venidas, se instaló en 1961 en París, donde además de su carrera musical, se condecoró también en su faceta de artista visual. Violeta Parra llegó a exponer unas series de óleos y esculturas en el museo del Louvre en 1964, lo que la convirtió en la primera mujer latinoamericana en hacerlo.

En 1965 regresó a Chile y centró su energía en crear un centro comunitario para las artes y el activismo político, ahora llamado Centro Cultural La Carpa de La Reina, que tuvo un éxito moderado.

Suicidio a los 49 años

Poco después, y tras algunos intentos fallidos, Violeta Parra se suicidó a los 49 años. Violeta Parra tuvo cuatro hijos -en dos relaciones diferentes-, Ángel Parra, Isabel Parra, Carmen Luisa Arce y Rosa Clara Arce, de los que solo vive el segundo.

Sus canciones las han interpretado artistas como Joan Manuel Serrat, Franco Simone y Mercedes Sosa, entre muchos otros.

'Gracias a la vida'

A continuación, la letra de 'Gracias a la vida', interpretada como la despedida de Violeta Parra antes de suicidarse:

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me dio dos luceros, que cuando los abro

Perfecto distingo lo negro del blanco

Y en el alto cielo su fondo estrellado

Y en las multitudes el hombre que yo amo

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado el oído que en todo su ancho

Graba noche y día, grillos y canarios

Martillos, turbinas, ladridos, chubascos

Y la voz tan tierna de mi bien amado

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado el sonido y el abecedario

Con él las palabras que pienso y declaro

Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando

La ruta del alma del que estoy amando

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado la marcha de mis pies cansados

Con ellos anduve ciudades y charcos

Playas y desiertos, montañas y llanos

Y la casa tuya, tu calle y tu patio

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me dio el corazón que agita su marco

Cuando miro el fruto del cerebro humano

Cuando miro al bueno tan lejos del malo

Cuando miro al fondo de tus ojos claros

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto

Así yo distingo dicha de quebranto

Los dos materiales que forman mi canto

Y el canto de ustedes que es mi mismo canto

Y el canto de todos que es mi propio canto

Gracias a la vida que me ha dado tanto