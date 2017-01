Al-Qazeres, base pendiente

Primer deber para el año 2017, la contratación de una base que sustituya a la lesionada Carla Nascimento. Esa es la única y relativa preocupación en el seno del club. El Al-Qazeres encara un ejercicio especialmente ilusionante con la presencia en la fase final de la Copa de la Reina en Girona en el mes de febrero y la consolidación en la zona media-alta de la tabla de la élite del baloncesto femenino, una vez que la permanencia, primera meta, está virtualmente conseguida ya.

Jacinto Carbajal, el técnico, se afana estos días por acertar en el recambio de la conductura de juego portuguesa. Con Irena Vrancic y Mariona Martín como únicas jugadoras específicas en esa posición, y además como complementos de Carla, acertar con el fichaje se considera capital para dar un paso adelante para lo que llega.

El Al-Qazeres juega el próximo fin de semana en Gernika en la vuelta a la liga, en la que se disfruta de una espectacular quinta posición, algo impensable a inicios del campeonato.

Vuelta al trabajo

El retorno al trabajo está previsto para hoy mismo con la presencia de Ameryst Alston, la escolta estadounidense que se marchó con permiso del club a su país antes del decisivo encuentro ante el Creef Hola en Madrid. No se esperan sorpresas en la vuelta a la rutina diaria con la extracomunitaria, desde luego capital en el juego del equipo y en sus excelentes resultados y con la cual también todos parecen encantados en cuanto a la actitud mostrada.

La llegada del recambio de Carla podría concretarse en las próximas horas, aunque con matices. «Pero no hay que tener prisa», aseguran desde dentro del club mientras intentan afinar. Con Alston y la ala-pívot Julie Forster cubriendo las plazas de extracomunitarias, el círculo está más que cerrado: será española, cotonú o comunitaria. «No va a ser fácil», se proclama desde el Al-Qazeres con rotundidad, teniendo en cuenta las limitaciones económicas con las que se encuentra ahora y con el horizonte de una Copa de la Reina que supondrá un desembolso extra para las arcas de la entidad.

«Me quedo con lo que nos dice el propio entrenador, que está muy tranquilo al respecto: si viene alguien que mejore lo que tenemos, perfecto, pero si no, tiraremos con lo que hay sin ningún problema. No hay que olvidar que Mariona Martín está empezando a entrar cen minutos importantes. La verdad es que en el mercado de bases ahora hay poco donde elegir», ha subrayado el presidente del club, Alfonso Sánchez, en entrevista publicada por este diario el pasado día 26. Sin embargo, la intención clara es la de que llegue alguien, aunque no «fichar por fichar».