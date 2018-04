All-in en Primera Extremeña

La alegría y la tristeza se mueven por distintos barrios y este fin de semana harán su trabajo en campos de la geografía extremeña. En concreto, siete equipos se juegan en sus respectivos grupos conseguir plaza para estar en el bombo de la fase de ascenso a Tercera División. 90 minutos. Todo o nada.

En esta situación se encuentra el Hernan Cortés, perteneciente al Grupo I de la Primera División Extremeña. Tiene que ganar su partido ante el Torviscal y esperar que el Moraleja piche ante el Emérita. Ambos equipos se encuentran empatados a puntos, pero el golverage favorece al conjunto cacereño. Montehermoso, Miajadas y Chinato esperan acompañante para esa ansiada fase de ascenso.

No apto para cardiacos será la última jornada en el Grupo II. Tres equipos para dos plazas: Valdelacalzada, Sanvicenteño y Guadiana se la juegan. Si los tres ganan sus respectivos partidos, Valdelacalzada y San Vicente de Alcántara volverán a vivir una fase de ascenso a Tercera. De lo contrario, las calculadoras entrarían en funcionamiento. Y ahí, el Guadiana tiene bastante que decir. Y que rezar.

Calculadora y rosario

El equipo de Vegas Bajas, entrenado por el mítico Valentín García, estará implorando al cielo para que el Sanvicenteño no gane ante el Talavera y para que el Valdelacalzada caiga derrotado ante el Villar del Rey. En el caso de triple empate, los de Guadiana del Caudillo se clasificarían. Se caería el Valdelacalzada. No obstante, el Guadiana debe ganar al Lobón, que es el líder. De lo contrario, nada serviría.

Siguiendo esta premisa, también hay otra posibilidad. Tienen el golaveraje particular ganado al Valdelacalzada. Si el combinado valviense cae derrotado en esta última jornada, el equipo de Valentín García sonreiría. No ocurre lo mismo con el ‘Sanvi’, que gana el marcador particular a ambas escuadras. Si el Lobón vence en el Ernesto Sánchez Millán no hay cuentas que valgan. El Racing Valverdeño también estará en el codiciado bombo.

Dos equipos y un destino

En el Grupo III de esta Primera División Extremeña, la cosa está más tranquila. Especialmente si no eres de Fuente de Cantos o de Los Santos de Maimona. Aquí no hay que mirar a otros campos. El destino ha querido que la última jornada sea caprichosa para ambas localidades. Se enfrentan entre ellos. Llerenense, Frexnense y Villafranca ya tienen la tranquilidad de haber hecho antes los deberes.

El Francisco de Zurbarán será una fiesta al inicio del partido. Tras él, otro gallo cantará. A la ‘Yeyi’ solo le vale la victoria. Ambos conocieron la pasada temporada el sabor de un descenso y quieren redimirse. Un empate favorecer a los de Fuente de Cantos. La gloria o el fracaso se decidirán en el verde. La alegría y la tristeza, en esta ocasión, se verán las caras en el mismo estadio.