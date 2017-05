«Así es el fútbol, el que acierta, gana»

El entrenador del Villanovense, Manolo Sanlúcar, definió el choque como un partido muy igualado en el que ambos equipos habían buscado el triunfo. «Hemos ganado nosotros, pero yo creo que ellos han tenido sus opciones; pero al final, lo que es el fútbol, el que acierta gana». A ese éxito ayudó el público, que respondió a la llamada de su equipo y animó en buen número desde la grada del Anfield Cuerda.

Considera el técnico que solo ha pasado la primera parte de la eliminatoria y que el 1-0 es importante, porque se van a Fuenlabrada sin haber recibido un gol. Se mostró satisfecho con el rendimiento de su zaga salvo en los minutos finales. «Ellos, metiendo mucho balón directo, ganándonos la segundas jugadas hemos defendido muy atrás y más y nos han creado esa incertidumbre». Cree que a su equipo le ha faltado algo de tranquilidad en esos minutos finales para haber creado más. «El no recibir gol en este tipo de eliminatorias es muy importante».

Sanlúcar reconoce que sabía que su equipo les iba a crear agobios por momentos. «Tienen claro lo que hacen, cuando tienen que tener el balón, después del robo son muy buenos y a balón parado igual».

A pesar del resultado, Sanlúcar aseguró que su equipo no va a cambiar su filosofía en el partido de vuelta: «Vamos a ir a intentar ganar y veremos a ver qué depara el partido, pero la idea de este equipo es la misma». A pesar de que los serones han marcado siempre fuera de casa excepto en tres partidos no cree que eso asegure nada. «Tenemos confianza de que podemos hacerlo».

Por su parte, el entrenador del Fuenlabrada, Antonio Calderón, coincidió en destacar como la clave del partido el acierto de cara a la portería. «Su portero ha sido el mejor hombre, hemos tenido llegadas y ocasiones y no hemos atinado», señaló. Cree que a su equipo no se le puede pedir más. No obstante, dijo que la jugada que acabó con el poste de Carlos Andújar y la del penalti «eran defendibles». Reconoció que antes del gol el Villanovense llevaba minutos controlando más el balón y que reaccionaron tarde. «La pena es que no nos ha llegado el gol, porque méritos hemos hecho». Recordó que después del gol su equipo se fue arriba y generó ocasiones claras.