El Cacereño, siete puntos por encima del Badajoz tras ganar en Jerez y empatar la UPP

El Cacereño ha ganado en Jerez (1-3) para consolidarse como líder, pero no ha sido éste el único resultado que le ha beneficiado de la jornada del grupo XIV de Tercera División. Y es que su inmediato perseguidor, el Badajoz, no ha podido vencer a la UP Plasencia, equipo con el que ha empatado en casa (1-1). Ello supone que el equipo de Adolfo Muñoz se distancie en siete puntos más el golaverage particular a falta de 11 jornadas para la finalización. Además, el cuadro pacense se ve amenazado en la segunda plaza por el Coria, que venció al Don Benito (2-1) y que está a tres puntos.

En Jerez, el Cacereño ha remontado el tanto de Juan Germán de penalti con tantos de Pucho, también de penalti, Pino y Pablo Gordillo en propia meta. Jorge Zafra fue expulsado con el marcador en 1-1, lo cual generó polémica.