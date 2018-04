El Cáceres juega en Vitoria con la intención de firmar la permanencia

En la expedición del Cáceres Patrimonio que partió ayer al mediodía a Vitoria, donde hoy (18.00 horas) juega ante el Araberri, no se atisbaban tensiones de anteriores citas, cuando se había encendido la luz de alarma. No está la permanencia conseguida, pero el objetivo está al alcance de la mano y ello lo ha traído un simple triunfo. Sin presiones añadidas, el grupo que lidera Ñete Bohigas, eso sí, espera certificar matemáticamente la verdadera meta más pronto que tarde, en previsiónn de apuros finales no deseados. Si puede ser, n pista alavesa, se insiste. Con los 11 éxitos actuales puede no ser suficiente, dice el técnico a modo de llamada de atención persuasoria.

Bohigas, habitualmente cauto pero que había transmitido ciertas dudas, lógicas mirando la tabla, asimilaba la bonanza de la semana tras la victoria, mortal de necesidad, ante el Lleida. «Nos hemos dado una pausa en la ansiedad. El triunfo nos ayudó a entrenar con tranquilidad anímica», sugirió el técnico.

El equipo extremeño de la LEB Oro sigue mirando de reojo a lo físico, dada la cantidad de problemas acumulados, pero el respiro clasificatorio ha hecho que se piense de otra manera. «Hemos puesto cargas de trabajo menos pesadas», recordó antes de avisar que no todo está hecho, en cualquier caso: «ante el Lleida dimos un paso importante, pero aún se te puede complicar la vida».

Rival dinámico / Enfrente estará un Araberri con un desarrollo de juego muy reconocible en el contexto de un calificativo que puso el propio Bohigas: «lo están haciendo muy bien», aseguró, siendo uno de los equipos «revelación, del que estamos a una sola victoria, o sea, cerca de una de las revelaciones», dijo mientras se le escapaba una leve sonrisa. «Tienen posesiones de pocos segundos, son muy rápidos y anotan con facilidad. Su filosofía está basada en correr». Con ocho profesionales disponibles no se piensa en un resultado distinto al del éxito, se den las circunstancias que fueren.

Por todo ello, y también por las limitaciones físicas de su propio equipo, el entrenador verdinegro opinó que el carácter «alegre y desinhibido» de los alaveses hará que sea «muy complicado» ganar y con ello dar ya por asegurada la permanencia en la categoría. Además, recordó que en el partido de ida en el Multiusos el parcial inicial fue de 3-14, fruto de esa facilidad anotadora de los vascos, pero el Cáceres se supo reponer entonces.

«Cuando estábamos todos, no nos importaba, porque nosotros también hacíamos un juego muy rápido, pero ahora tenemos que tener más control», analizó Bohigas cuando fue cuestionado sobre si las características del rival iban a mediatizar la fórmula para medirse al oponente, capaz de hacer 37 puntos en el primer cuarto al líder Breogán, hace apenas una semana. «Lo que está claro es que si queremos ganar va a pasar todo por la defensa».

Restando cuatro partidos para la finalización de la fase regular, el entrenador del Cáceres considera que todos ellos son ganables, recordando que de los rivales que restan (Araberri, Castellón, Melilla y Palencia) se ganó a todos ellos en la primera vuelta exceptó al Castellón, ante el que se cedió a domicilio tras dos prórrogas. Los levantinos son el único equipo contra el que se jugará como locales de aquí a cuando se termine la competición.

Pelea hasta el final / «Cuando estemos salvados o no, en cada partido tenemos que estar luchando por ganar», insistió el entrenador, que mostró un perfil extraordinariamente optimista ante lo que se avecina, pese a que haya varios jugadores que arrastran problemas físicos, como Sergio Pérez o Niko Rakocevic, además de las ausencias definitivas de Dani Martínez y Warren Ward. El canadiense sigue en Cáceres a la espera de solucionar su operación de rodilla, que en principio tendrá lugar en su país natal. En los próximos días se puede marchar definitivamente el alero.

En la expedición se encontraba el presidente del club verdinegro, José Manuel Sánchez, junto al también directivo Paco Rodríguez. Ambos bromeaban y mostraban un ambiente en el que ya se ve todo de otra manera. Como suele suceder con los resultados, todo lo mediatizan, ahora para bien. Pero Bohigas recuerda que las 11 victorias pueden no ser suficientes. Hoy, un buen día para disipar la última duda.