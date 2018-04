El Don Benito espera que pinche el líder para erigirse en campeón

Sólo fueron unas pocas horas, pero el Deportivo Don Benito ya ha saboreado lo que es ser líder en las últimas jornadas este año y parece que les ha gustado. Los de Juan García tuvieron su mejor racha de resultados en el tramo final de la primera vuelta y ahora aspiran a igualarla en los cuatro partidos que restan de liga. De conseguirlo, al menos, conseguirían la segunda plaza, aunque aspiran a todo.

«Estamos muy cerca de conseguir el objetivo, que es estar entre los cuatro primeros, y tenemos un premio superior al alcance si en estas cuatro jornadas hacemos las cosas bien y pincha el líder», declara el entrenador, Juan García, quien asegura que los suyos pelearán hasta el final. Revela que el vestuario está muy motivado y que se encuentra con ganas de aspirar a todo. En su opinión están ahora peleando por el liderato por haber sido muy regulares y fiables. «No hemos tenido muy mala racha pero tenemos que seguir trabajando como hemos durante todo el año, como si fueran finales».

No hay muchos grupos en los que cualquiera de los cuatro primeros pueda aspirar a ganar la liga con sólo cuatro jornadas por disputarse. «La liga del grupo extremeño es muy competida y eso hace que los cuatro que entremos estemos fuertes», declara García, quien reconoce que para del éxito es la plantilla que ha confeccionado el director deportivo, Patri Moreno, porque los calabazones, a diferencia de otros años, no tiene un once fijo.

Lo que sí ha caracterizado a los dombenitenses ha sido la seguridad defensiva. Es el equipo menos goleado del grupo, con sólo 17 tantos en contra y esa puede ser una de las claves de su buen tramo final de campeonato. El domingo tiene en casa el partido que podría certificar la clasificación matemática para el play off, pero para ello deberá ganar al Aceuchal. En la primera vuelta los rojiblancos ganaron 1-2. «Contra cualquier equipo te la juegas», dice Juan García. Valdivia, Amanecer y Montijo, después.