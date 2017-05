Duelo de alta tensión en La Isla, donde Coria y Azuaga se juegan la última plaza para el play off de ascenso a Segunda División B. 90 minutos para decidir quién acompañará a Cacereño, Badajoz y Jerez en un partido que promete emoción, tanto dentro como fuera del campo, pues la grada estará plagada de aficionados locales y también visitantes, pues más de 300 seguidores del equipo de la Campiña Sur harán los casi 270 kilómetros que separan ambas localidades para animar a sus jugadores. Más numeroso será el apoyo del Coria, que juega en casa y también ha sabido movilizar a su afición para esta cita clave.

A las 18.00 horas comienza una partido que se ha calentado durante la semana por el precio de las entradas fijado por el Coria, 15 euros, aunque al final este ha pasado a ser un tema secundario y hoy solo habrá fútbol, como el que ambos equipos han mostrado toda la temporada. Muy regulares los dos, se caracterizan por el buen trato del balón, una seña de identidad que seguro mantendrán en la cita de hoy, en la que al Coria, con un punto más, le vale con el empate.

EL DESCENSO / El Coria-Azuaga es el partido de la jornada en el cierre de la Tercera División, pero no el único importante, pues tanto Fuente de Cantos como Pueblonuevo luchan por eludir el descenso, aunque en este caso no lo hacen en un duelo directo. Tienen ventaja los de Pueblonuevo del Guadiana, a los que les basta con sumar un punto. Eso sí, deberán hacerlo ante un Badajoz (encarará el ascenso desde el segundo puesto) que aunque ya no se juega nada, trata de llegar en el mejor estado de forma al play off de ascenso. Por su parte, el Fuente de Cantos recibe a La Estrella, colista y ya descendido, consciente de que una victoria le acerca mucho a la permanencia, aunque puede no ser suficiente. Ambos partidos comienzan a las 18.00 horas.

OLIVENZA-cACEREÑO / La jornada se completa hoy con otros cuatro partidos intrascendentes, donde ya no hay nada en juego. Por la mañana, a las 12.00, el Cacereño campeón visita al Olivenza, un encuentro en el que Adolfo Muñoz volverá a hacer rotaciones y podría dar algunos minutos a juveniles como Jaime Polo y Chema Saldaño. También habrá variantes en el centro de la defensa, pues el técnico tiene que sustituir al lesionado Mansilla, a quien el club busca un recambio para afrontar con más garantías la fase de ascenso. También a las 12.00 se juega el Montijo-Plasencia, dos recién ascendidos que han salvado la temporada con buena nota. Y por la tarde, a las 18.00, cierran la campaña Amanecer y Calamonte en Sierra de Fuentes y el Arroyo ante su público frente a un Jerez que ya piensa en el play off.