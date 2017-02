Florentino: "En el Bernabéu no se puede jugar la final por obras"

Otra vez las obras, aunque en esta ocasión de bastante más envergadura que las de los retretes puestas como excusa para no ceder el Santiago Bernabéu para la final de la Copa del Rey del 2012. Tres años después, en el 2015, ni siquiera eso, negativa rotunda y directa a albergar la final que tenían que disputar el Athletic y el Barcelona, que ambos querían disputar en el recinto blanco. Esta vez, al día siguiente de conocerse el segundo finalista, y anticipándose al engorde de la polémica, Florentino Pérez ha dejado claro que nuevamente no atenderá presiones de ningún tipo y que no hay posibilidad de que Barça y Alavés disputen la final del 27 de mayo en el Bernabéu.

Las obras de remodelación del estadio comenzarán en la fecha que estaba prevista, el 14 de mayo, al día siguiente del último partido de Liga en el Bernabéu, contra el Sevilla. Así lo acordó la junta directiva después de que el Ayuntamiento de Madrid diera luz verde al fin al proyecto de remodelación el pasado mes de noviembre. Si no hubiera sido así, tampoco hubiera accedido el club blanco a ceder su estadio.

Florentino Pérez ha aprovechado la presentación del libro 'La Undécima, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubs' para acabar con las especulaciones en torno a la nueva negativa del Madrid a albergar la final de la Copa del Rey en su estadio. "En elBernabéu no se puede jugar la final porque hay obras. Además, no hay otro tema", ha declarado el presidente blanco tras la presentación de la obra escrita por el periodista Enrique Ortego, celebrada en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

Unas horas antes, el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y exvicepresidente del Barcelona, Joan Gaspart, había retado a la entidad madridista a que tuviera "narices de escribir una carta y decir que no quiere que se juegue en el Bernabéu". Lo hizo en los micrófonos de Ser Catalunya, en el programa 'Qué t'hi Jugues", donde incluso sugirió a Florentino Pérez el contenido textual de un hipotético comunicado: "Señores de la Federación, antes de que nos lo soliciten, no nos lo pidan porque no queremos esta gran fiesta del fútbol español". "Pero que no se inventen historias de lavabos", añadió Gaspart, que en 1997 saltó al césped del Bernabéu para realizar con los jugadores azulgranas la vuelta de honor tras ganar la Copa al Betis. Fue la última vez que el Barça jugó una final allí.

Pérez, por tanto, no ha esperado ni a que la RFEF ni los clubs finalistas formalicen una solicitud oficial de la utilización del Bernabéu. El dirigente blanco, de hecho, está convencido de que la actitud del club barcelonista no es ni más ni menos que un intento de provocar una polémica fuera de lugar ya que antes de que se conocieran los finalistas todo el mundo daba por hecho que la federación atendería el ofrecimiento del Atlético de acoger la final en el Vicente Calderón en lo que significaría un acto de despedida y cierre del estadio rojiblanco.