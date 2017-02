Gimnastas estadounidenses relatan los abusos sexuales del médico de la selección

El mundo de la gimnasia está en convulsión por el escalofriante relato de la estadounidense Jamie Dantzscher, medalla de bronce por equipos en los Juegos Olímpicos de Sidney. La exdeportista, que ahora tiene 34 años, acusa al que fuera médico de su selección hasta el 2015, Lawrence Nassar, de abusos sexuales. "Me metió los dedos y me hizo mover las piernas", es una de las frases de la desgarradora narración de la exgimnasta.

La entrevista forma parte del reportaje que ha recogido el programa '60 minutes' de la cadena CBS. "Tenía un dolor en la parte baja de la espalda, en el lado derecho, así que lo fui a ver. Puso sus dedos dentro de mí, movió mi pierna en círculos, me dijo que iba a sentir un chasquido y que eso colocaría mis caderas y el dolor de espalda desaparecería”, explica Dantzscher en el programa. En la época de los abusos, tenía 13 o 14 años. "Y así continuó así hasta los Juegos de Sidney. Yo ya había cumplido 18 años".

SIEMPRE LLEVABA CARAMELOS

Dantzscher también confesó que Nassar siempre llevaba caramelos con el fin de crear un ambiente de confianza durante los duros y largos entrenamientos a los que eran sometidas. Otra antigua compañera, Jessica Howard, campeona nacional de gimnasia rítmica entre 1999 y el 2001, también aportó su testimonio a la televisión estadounidense. "Me iba a dar un masaje y me pidió que no usara mi ropa interior. Y empezó a ir más y más hacia mis zonas íntimas. Pensé que algo estaba mal pero no me atreví a decir nada porque él era un médico muy reconocido y yo una afortunada porque me atendía".

MASAJES Y OTROS ENGAÑOS

Jeanette Antolin, integrante de la selección de EEUU en el Mundial de 1999, reconoció por su parte que se dio cuenta de que lo que había padecido eran abusos sexuales cuando comenzaron las denuncias contra Nassar. "Recuerdo que estaba incómoda, por la zona de los masajes. Pero también que si me ayudaba haría cualquier cosa. Nunca me quejé porque así era el tratamiento y no te quejas de un tratamiento".

Nassar, que ahora tiene 53 años, fue detenido en Michigan por el FBI acusado de abusos sexuales y de poseer pornografía infantil. La policía estadounidense le encontró alrededor de 37.000 fotos en el disco duro de su ordenador. Varias gimnastas lo acusan de haberles introducido los dedos, sin guantes, en el ano y la vagina, y tocarles los pechos.

EL MÉDICO NIEGA LOS CARGOS

El abogado de las gimnastas ha interpuesto también una demanda contra a Federación de Gimnasia de Estados Unidos. El médico ha negado los cargos al asegurar que sus procedimientos fueron exclusivamente científicos.

El escándalo se destapó en otoño y tumbó el prestigio de este médico que había trabajado con la federación de su país durante cuatro Juegos Olímpicos. Se supo que Nassar, al que se conocía como 'Larry', habría podido abusar de hasta 50 mujeres. Hasta ahora no había nombres. Ahora por lo menos ya hay tres que han dado un paso al frente. En su país se podría enfrentar a una cadena perpetua ya que se le acusa de propasarse sexualmente con una niña de 13 años.

En noviembre fue detenido por primera vez, luego fue puesto en libertad con cargos, pero antes de Navidad volvió a ingresar en la cárcel tras descubrirse el material pornográfico en su ordenador.