Gran ilusión en el Badajoz en ganar y lograr la permanencia

Llega la gran final: Badajoz-Lorca Deportiva, esta tarde a las 18.00 horas en el estadio Nuevo Vivero. Los blanquinegros dependen de sí mismos ante el colista y descendido del que no se fían. Ganando están salvados y empatando probablemente también, pero el Badajoz no quiere mirar a ningún otro resultado que no sea el suyo y con el apoyo de su afición en el partido en el que habrá un mayor ambiente en toda la temporada, ganar y asegurar la permanencia para convertir la tarde del domingo en una fiesta.

El técnico blanquinegro Juan Marrero tiene las dudas por lesión de Rafa García, Álex Herrera y Fran Morante y las bajas por sanción de Gabri Izquier y Javi Pérez. Además, vuelve Juanma tras un partido de sanción.

«Es importante ganar. No sé si marcar cuanto antes o en el 92, que sería no apto para cardiacos», declara el entrenador del Badajoz, para añadir que «tenemos que ganar por lo civil o lo criminal porque no podemos depender de transistores, de terceros. Por eso hemos luchado para esta situación y tenemos que aprovecharnos de ella».

La clave, «ser nosotros mismos, tener la fortaleza mental que hemos tenido en casa en muchos partidos. Nuestros números son tan buenos en el Nuevo Vivero porque hemos ofrecido un patrón de juego, intensidad, trabajo y sacrificio del 500 por 100. Estas son las premisas que no pueden faltar. Luego el factor sentimental y leer la situación. Estas finales se ganan pero hay que leer la situación y los jugadores tienen que saber marcar los tiempos y cuándo parar el partido y cuándo acelerarlo. Eso es importante y confío en la experiencia y en la predisposición de mis jugadores».

Marrero reconoce que «si no se gana y se desciende claro que es un fracaso, pero si nos mantenemos, para mí es un triunfo incluso superior a un ascenso por todo lo que ha conllevado. Si se logra hay que remarcarlo porque no ha sido un camino de rosas ni mucho menos. El valor sentimental es muy superior a la permanencia».