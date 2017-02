Jorge Pérez presenta su alternativa para desbancar a Villar

Jorge Pérez Arias, secretario general de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desde 2003 hasta su despido por deslealtad el pasado octubre, ha presentado este viernes su programa electoral para intentar desbancar a Ángel María Villar de la presidencia federativa al cabo de 28 años. Con el apoyo presencial del presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, el exdirigente federativo ha expresado su confianza en lograr que el colectivo del fútbol español le respalde mayoritariamente en las elecciones previstas para el 22 de mayo en competencia con el propio Villar y Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE).

"Mi proyecto descansa los conceptos de renovación, transparencia, participación y trabajo en equipo", ha dicho Pérez antea de agradecer el respaldo de Tebas, que ha llegado al término del acto celebrado en el Circulo de Bellas Artes de Madrid. "Cuento con el fútbol profesional y su presidente, que ha convertido la Liga en una locomotora de éxito e innovación en una tarea histórica para sanear los clubs, la Segunda B y el fútbol femenino", ha señalado Pérez, que, en contraposición a lo hecho por Villar durante buena parte de sus sucesivos mandatos, ha prometido mantener buenas relaciones con todas las instituciones "para producir sinergias que beneficien a todo el fútbol".

COPA A PARTIDO ÚNICO

"Conozco las fortalezas y debilidades de la RFEF. Sé qué hay que hacer y cómo hay qye hacerlos", ha añadido el exsecretario general federativo, que ha desgranado los ejes de su programa electoral. Pasa, entre otras cosas, por la celebración de un congreso nacional de fútbol anual, reuniones mensuales con los los presidentes de las federaciones territoriales, por aplicar criterios objetivos en el reparto de las subvenciones, fortalecer la labor social a través de un fondo de cohesión interterritorial, regular el proceso de inscripción de licencias, garantizar al 100% el salario de los futbolistas de Segunda B y jugadoras de Primera femenina, creación de un fondo salarial para asegurar a corto plazo los salarios de los futbolistas de Tercera, eliminación del canon del 3% en los contratos de los entrenadores, incorporación de árbitros y asistentes al régimen de trabajadores por cuenta ajena de la Seguridad Social y participación de todos los clubs de Segunda B y Tercera en la Copa del Rey en eliminatorias a partido único.

"Si salgo presidente y al mes no he convocado una asamblea extraordinaria para aprobar el reparto de 14 millones de euros a los clubs de Segunda B y Tercera, procedentes del 1% obtenido por la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales dela Liga dimito, me voy a mi casa", ha asegurado Pérez, que se ha desmarcado de los problemas judiciales que afectan a Villar remitiéndose a una frase repetida hasta la saciedad por el presidente de la RFEF, excepto últimamente en las instancias judiciales: "Los empleados están para trabajar y los dirigentes para decidir".