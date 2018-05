El Madrid de Doncic conquista la décima

En Belgrado, Luka Doncic uno de esos prodigios que el mundo del deporte produce a cuentagotas, alcanzó la cima de Europa. Y con él, el Madrid de Pablo Laso. Tras saborear el pasado verano el oro en el Eurobasket con Eslovenia, y tan solo 24 horas después de ser escogido como el MVP de la competición europea, el joven talento esloveno de 19 años consiguió abrazar la primera Euroliga de su carrera, la décima en la historia del club blanco, la segunda en los últimos cuatro años, con un triunfo agónico frente al Fenerbahçe (85-80) con el que el equipo madridista ha conseguido renueva su idilio con la competición.

La Decima!



For the 10th time @RMBaloncesto is the CHAMPION of Europe!#F4GLORY pic.twitter.com/qRtbBnJw2N