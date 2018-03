Martín Vázquez: «Para nosotros es una final el partido ante el Cartagena»

A siete partidos para el término de la competición, comienzan las finales para el Extremadura. Así lo asume su entrenador, Rafael Martín Vázquez, quien habló hasta en cuatro ocasiones de «final» en referencia al partido que este domingo su equipo jugará en el Cartagonova ante el Cartagena, uno de los líderes del grupo IV de Segunda B. «A nosotros ya nos quedan por jugar siete finales y tenemos que ir partido a partido. Este del Cartagena no es definitivo, pero sí va a determinar mucho. Nos medimos a uno de los mejores equipos de toda la categoría y, evidentemente, es muy difícil ganar».

Martín Vázquez hizo estas declaraciones en un acto promocional del equipo en el estadio Francisco de la Hera, donde el concesionario Maven e Hijos le hizo entrega de un Volvo XC60 para disfrute del entrenador que, por cierto, es un apasionado del mundo del motor.

El técnico madrileño asegura que está feliz en Almendralejo y que está teniendo una buena acogida. Reconoce que la victoria ante el Melilla les ha dado tranquilidad, «pero no podemos lanzar las campanas al vuelo porque aquí todo cambia de una semana a otra». Su relación con la plantilla también es un punto a su favor. Considera que «la palabra mágica debe ser el respeto. No solo entre jugadores, sino entre jugador y entrenador, con la afición o con la prensa. Luego cada uno puede tener su opinión o perspectiva de las cosas, pero el respeto es fundamental».

Bajas / El Extremadura tiene dos ausencias confirmadas para viajar a Cartagena: Airam Cabrera y Pardo. Los dos evolucionan favorablemente de sus respectivas lesiones, aunque siguen trabajando de manera específica. También está ligeramente tocado Borja García, aunque su concurso no peligra. El que ya tiene el alta médica es Aitor Fernández, quien ha sido baja durante los últimos tres partidos.

También ha hablado esta semana Kike Márquez, autor del gol de la revitalizante victoria ante Melilla. El sanluqueño ha reconocido que «necesito disfrutar en el campo porque si no a mí se me nota muchísimo que no estoy contento. En este último partido disfruté mucho y el hecho de irme tranquilo a casa y sabiendo que la gente ha disfrutado me encanta». El máximo goleador azulgrana (9 goles) también confiesa que «ahora lo importante es ganar partidos. Da igual cómo juguemos. Solo importa ganar».

El Extremadura no estará sólo en Cartagena. Un autobús de aficionados ya se ha llenado para salir de viaje el domingo y el club, ante esta expectación, ha decidido fletar un segundo autocar. Cabe recordar que es la entidad azulgrana quien está soportando los gastos al completo para animar a los suyos. Desde el Extremadura calculan que entre buses y coches podría haber algo más de un centenar de personas para arropar al equipo en Cartagonova.