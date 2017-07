Miguel Durán nada por debajo de sus posibilidades en Budapest

Meterse en la final del 400 libre era casi una misión imposible, pero el extremeño Miguel Durán Navia está en Budapest, donde se disputan los Mundiales de natación, con el objetivo de darlo todo. Sin embargo, no tuvo su mejor día. El almendralejense nadó en la cuarta serie, en la calle cuatro, y finalizó quinto, pero al final fue vigesimoprimero en el total con un tiempo de 3.51:28, lejos de su marca, 3.48:96, récord de España. Pudo nada más rápido el extremeño, pero en su serie volaron en los últimos 50 metros. Le servirá, seguro, para aprender aunque aún no ha acabado el Mundial para él, pues disputa la prueba de 200 libre.

Tampoco tuvo su día Mireia Belmonte. La nadadora catalana perseguía seis finales en el campeonato y, de momento, los dos primeros cartuchos fueron de fogueo. La campeona olímpica de los 200 mariposa falló en los 200 estilos y los 400 libre (pruebas que nadó en el espacio de tres cuartos de hora en su jornada más comprometida) y no pasó a la siguiente ronda, con marcas además muy alejadas de sus mejores registros.

«Me he sentido un poco rara. Tengo mañana por la mañana el 1.500 y será mucho mejor. No me he sentido nada bien y no tengo muchas conclusiones que sacar, solo esperar que vaya bien mañana y ya está», dijo una alicaída Belmonte.