Nafti destaca que el Mérida «puede sentirse como en casa»

«El domingo hay una final, además en campo neutral, y parece que podemos sentirnos como en casa». Así definía Mehdi Nafti, entrenador del Mérida, el partido de mañana frente al Córdoba B (18.00 horas) en Lucena. Su plantilla se sentirá como en casa, porque definitivamente serán cuatro los autobuses que viajarán a la ciudad cordobesa, además el despacho de abogados Jurisper sufragará el cuarto autobús, con lo cual todos esos aficionados solo tendrán que pagar la entrada. También habrá otros muchos que viajarán en coches particulares. En total, habrá alrededor de 400 aficionados emeritenses presenciando el choque.

A pesar de que su equipo no depende de sí mismo para salvarse, Nafti está convencido de que «si ganamos, nos salvamos», además piensa que «habrá un final feliz». Está tan convencido que llega a afirmar que «firmar el play out es de perdedor».

Aunque es necesario que se den los resultados propicios, el técnico asegura que «solamente me centro en lo mío que es lo que puedo controlar. No me fijo en los demás, aunque sobre la marcha, sabiendo lo que están haciendo otros, puedes cambiar tu forma de jugar».

FACTOR EXPERIENCIA / El filial cordobesista está prácticamente en la misma situación que los emeritenses pues están empatados a puntos, sin embargo, Nafti entiende que «en este tipo de partido se tiene que hacer notar la experiencia de mi plantilla».

Aunque la situación de ambos equipos es similar, la presión es distinta. El Córdoba B no tiene detrás a una afición e incluso se podrían ver arrastrado por el descenso de su primer equipo, mientras que el Mérida tiene a una numerosa afición y a una ciudad detrás. A este respecto, el técnico emeritense lo tiene muy claro: «quien no aguante esta presión que se dedique a otra cosa, porque para esto no vale. Estos son los partidos que al final uno recuerda para bien o para mal».

El equipo ha estado entrenando toda la semana en césped artificial para adaptarse a las condiciones del terreno de juego de Lucena.

A las nueve de la mañana saldrá mañana la expedición romana, incluido el sancionado José Cruz y todos los juveniles que han entrado en algunas convocatorias a lo largo de la temporada. Nafti no tendrá ninguna baja más para el partido. Incluso afirma que Chema Mato «está bien», por lo que quizás podría volver a la titularidad.