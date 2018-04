Olazábal asombra en Augusta con un golpe alucinante

El Masters, la primera gran cita del calendario de golf, en la que el castellonense Sergio García defenderá el título, se iniciará este mismo jueves. Pero Augusta ya respira el ambiente de la de los grandes acontecimientos del año, aderezado por la vuelta de Tiger Woods.

Y uno de los acontecimientos que acompañan las primeras jornadas es la tradición implantada en los últimos años por los jugadores en el hoyo 16. Conforme van pasando los grupos de entrenamiento juegan el par tres pegándole a la bola a ras del agua, en lugar de lanzarla con un golpe alto.

Watch José María Olazábal almost hole out skipping across the pond on No. 16. #themasters pic.twitter.com/mupNxED05t