Orgullo en una noche negra

RESULTADOS

Araberri-Melilla 78-73

Tau Castelló-Cáceres 91-90

Trapa Palencia-Lleida 85-79

ICL Manresa-Prat 75-62

Barcelona B-Valladolid 75-84

Iberostar Palma-Ourense 67-69

Huesca-Oviedo 66-70

Breogán-Leyma Coruña 84-73

Clavijo-Sammic 75-58

CLASIFICACIÓN V / D

1. Breogán 14 / 2

2. ICL Manresa 12 / 4

3. Prat 12 / 4

4. Oviedo 11 / 5

5. Melilla 10 / 6

6. Carramimbre Valladolid 9 / 7

7. Tau Castelló 9 / 7

8. Trapa Palencia 8 / 8

9. Sáenz Horeca Araberri 8 / 8

10. Leyma Coruña 7 / 9

11. Levitec Huesca 7 / 9

12. Actel Força Lleida 7 / 9

13. Cáceres Patrimonio 7 / 9

14. Barcelona B 6 / 10

15. Iberostar Palma 5 / 11

16. Clavijo 5 / 11

17. Sammic Hostelería 5 / 10

18. Río Ourense Termal 2 / 15

PRÓXIMA JORNADA

Sammic-Araberri

Leyma Coruña-Clavijo

Oviedo-Breogán

Ourense-Huesca

Valladolid-Palma

Prat-Barcelona B

Lleida-ICL Manresa

Cáceres-Palencia

Melilla-Tau Castelló

Lo que pudo haber sido una forma maravillosa de terminar el 2017 se convirtió en una noche negra, aunque barnizada de orgullo. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad regresó tremendamente triste de su partido de Castellón el viernes. La derrota por 91-90 después de dos prórroga tuvo un polémico final, con el equipo reclamando una (o varias faltas) sobre Luis Parejo cuando encaraba la canasta en busca de la victoria. Y, además, Guillermo Corrales se sumó a la nómina de preocupaciones con un fuerte esguince de tobillo justo al final del tiempo reglamentario. A ello se une la baja de Rolandas Jakstas, que no jugó por molestias en la rodilla y podría recibir descanso durante las próximas semanas.

Ñete Bohigas tiene mil tiros pegados, pero le costó asumir el desenlace. Un triunfo en la pista del Tau Castelló hubiera sido oro puro. «La última acción tengo que verla en vídeo detenidamente, porque no tengo claro cuántas faltas le han hecho a Luis Parejo desde que recibe la bola hasta que llega debajo del aro. No se ha pitado ninguna. Me imagino que como todos los que estamos en este negocio del baloncesto, los árbitros también se equivocan», dijo el entrenador apenas unos minutos después de lo sucedido.

Suerte esquiva

Bohigas habló de «un partido que cualquiera de los dos podría haber ganado» y apeló a un factor en el que suele incidir: la fortuna. «Hemos tenido la suerte esquiva. En los momentos decisivos hemos librado tiros y se nos han salido incomprensiblemente», explicó.

Hubiera sido, desde luego, heroico, sobre todo por el estado del juego interior. Jakstas estaba descartado, su compatriota Robertas Grabauskas solo pudo estar 17 minutos en pista por culpa de las faltas y Sergio Pérez superó los 40 a sus 38 años. Y aún así, el Cáceres solo capturó tres rebotes menos que su oponente (43 a 40).

Al igual que en otras ocasiones, en partidos fuera de casa, la actitud del equipo había sido cuestionable, en esta ocasión todo el mundo salió con la cabeza alta. «Quiero darle enhorabuena a mis jugadores porque han hecho un esfuerzo físico tremendo. La baja de Jakstas nos dejaba muy mermados en el aspecto físico, con mucha diferencia de kilos en la zona, pero lo hemos solucionado», analizó Bohigas, que se reconoció «muy satisfecho de que jugadores hayan dado un paso adelante. Hemos hecho los suficientes méritos como para poder ganar, pero no ha podido ser».

Un partido más para engrandecer la pequeña leyenda que van teniendo los partidos entre Cáceres y Castellón, casi siempre intensos e igualados desde que empezaron a coincidir en la LEB Plata hace cuatro temporadas. El técnico extremeño la definió como una «muy sana rivalidad» y sostuvo que es algo que «hace grande a las ligas». «Todos los partidos que jugamos entre nosotros son muy disputados y la lástima es que solo pueda ganar uno», concluyó.

Los lesionados

Los jugadores tendrán ahora unos días de descanso antes de reanudar la actividad con vistas al primer partido del 2018, que será el domingo 7 de enero a las 19.30 horas en el Multiusos frente al Trapa Palencia.

La participación de Jakstas parece muy complicada, a no ser que mejore radicalmente de unos persistentes dolores de rodilla que han minado su rendimiento esta temporada. El lituano está promediando 9,5 puntos y 4,6 rebotes en 21 minutos cuando hace dos años, en la misma competición, alcanzó los 13,5 y 6,1 en 28:33. Se estima que lo mejor para él y para el equipo es que se recupere definitivamente para poder afrontar con garantías lo que reste de segunda vuelta.

En cuanto a Corrales, ayer comentaba que se encontraba mejor después de su aparatosa torcedura de tobillo que le impidió jugar las dos prórrogas. «Lo tengo bastante hinchado, pero es menos de lo que me pareció en un principio», contó el base. Hay que esperar su evolución de cara al siguiente partido.