Otro susto superado

El Cacereño ha vivido la última semana un déjà vu. Hace un año, justo antes del play off, perdía a dos jugadores importante (Kevin y Mansilla) que le obligaron a buscar refuerzos a toda prisa. Ahora se temía por el estado físico de Carlao y Elías Molina. Si el primero confirmó el lunes que sus problemas en el gemelo eran menos graves de lo que en un principio se temió y podría estar en la fase de ascenso (no este domingo), ayer fue el segundo el que hizo lo mismo. «La rodilla bien, estable, no hay nada», decía aliviado el centrocampista, que se confesaba «optimista, contento».

Elías lleva una semana sin entrenar y tiene previsto volver a hacerlo hoy. «Voy a probarme», explica él, dispuesto a hacer «todo lo que sea necesario» para llegar al play off. El médico le dijo que las molestias (que surgieron al terminar un entrenamiento, «ya en el vestuario») vienen provocadas por un problema muscular en el bíceps femora y poplíteo que bloquean la rodilla e irritan el menisco y producen inflamación. «Buenas noticias, nada de operarse; me dijo que el menisco está tocado, pero es la más leve de sus afecciones», indica él, osteópata de profesión.

Elías, que el domingo antes del Cacereño-Valdivia recibió una placa por sus cien partidos con el CPC, asegura que vivió ese partido con muchos nervios, más incluso que cuando juega.

Ahora cree que hay que pensar solo en el partido ante el Amanecer, «solo en el nuestro», porque los demás no dependen de ellos y no es necesario hacer cabilaciones. «Hay que ganar y punto», dice Elías, que se confiesa «mentalizado para lo que venga», la fase de ascenso por la vía larga o la doble oportunidad con la que cuentan los campeones.

Afición del Amanecer

El domingo en Sierra de Fuentes no solo se juega mucho el Cacereño. También lo hace el equipo local. El Amanecer lucha por la permanencia y aunque depende de sí mismo para conseguirla, sabe que se enfrentará a un hueso duro. Por este motivo está solicitando a través de las redes sociales el máximo respaldo de sus aficionados para el duelo en el Municipal (18.00 horas). La victoria salva al Amanecer del descenso directo y podría permitirle incluso ganar alguna posición si el Valdivia no gana (Extremadura B), algo que puede ser clave si al final hay algún descenso desde Segunda B, lo que arrastraría a otro equipo a la Primera Extremeña (el Mérida está ahora en plazas para bajar). A los de Sierra de Fuentes también podría serviles el empate o incluso la derrota, aunque en ambos casos dependerán de los que hagan Arroyo (visita al Olivenza) y Trujillo (recibe al Coria).