Pawel Florek: «El Badajoz es como una familia y me estoy sintiendo muy bien»

Con sólo 21 años ya ofrece una gran seguridad en la portería del Badajoz. El polaco Pawel Florek debutó con victoria y ya pronuncia sus primeras palabras en castellano. «Derecha, izquierda, tranquilo, juntos...Palabras importantes relacionadas con la portería. Espero hablar español en el futuro». Un portero polaco en Extremadura y un meta extremeño en Polonia. Pawel saludó vía telefónica al meta cacereño de la Universidad de Varsovia de fútbol sala, Ignacio Casillas, que hizo de traductor en la entrevista y le deseó mucha suerte.

Pawel desveló que «cuando mi agente me dijo que el Badajoz estaba buscando un portero no me lo pensé y compré el billete de avión al día siguiente. Antes de volar estuve viendo vídeos del equipo en You Tube y ví que es un gran club en España y estoy muy feliz de poder jugar aquí».

Sus primeras sensaciones «son muy buenas. Estoy muy feliz de jugar y que el equipo no encajara goles. Pawel asume que «estaba un poco asustado al principio por dejar Polonia y mi familia. Es algo nuevo para mí, pero los compañeros me han ayudado a adaptarme en tan poco tiempo y espero que me vaya sintiendo mejor y el Badajoz vaya hacia arriba».

«Jugamos muy buen partido en defensa. En la primera parte fuimos mejores y en la segunda ellos fueron mejores pero nosotros tuvimos un poco de suerte y estamos contentos». Del equipo dice que «es como una familia. Yo me siento así y me siento muy bien aquí». Y de la afición que “cuando salí al campo me aplaudieron y me sentí realmente bien», resaltó.