Rakitic: "Quiero seguir en el Barça muchos años"

No solo negocia el Barcelona la trascendental renovación de Messi sino que también anda inmerso en la continuidad de Rakitic, el centrocampista croata. "Quiero seguir muchos años aquí", ha proclamado el exjugador del Sevilla, confiado en que se llegue pronto a un acuerdo con la directiva azulgrana. Tiene también el club que abordar la renovación de Iniesta, el capitán, y de Ter Stegen, el portero que se ha asentado en la titularidad tras la marcha de Bravo al Manchester City. "Espero que el presi y el club sean optimistas, yo confio. Ojalá sea lo antes posible", ha dicho el centrocampista croata.

"Ojalá siga Luis Enrique, es el mejor que me conoce de todos, es el hombre que me fichó, el que apretó al club para que estuviese aquí. El club sabe lo que yo quiero, vamos en la misma dirección, ojalá me llame pronto mi repre y nos sentemos", ha dicho Rakitic,aguardando que las conversaciones entre su representante y la directiva se aceleren para firmar su renovación lo antes posible.

Ahora, además, su rol en el equipo ha cambiado. Tras unas semanas en las que asumía un papel secundario, Luis Enrique ha vuelto a confiar en él. El domingo, sin ir más lejos, en Eibar tuvo que ejercer de medio centro tras la lesión de Busquets. Y lo hizo de manera extraordinaria. "Cuesta mucho y no me veo estar en el banquillo, pero tengo que aceptarlo. Solo me queda trabajar más", ha dicho el exjugador del Sevilla. "Estamos en muy buen momento, en una marcha buena, pero debemos estar muy tranquilos".