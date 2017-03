"Recuperé el conocimiento en la ambulancia"

"Todo ha ido bien. Simplemente agradecer a todos, a mis compañeros del 'Atleti' y el Depor la reacción que tuvieron, a los aficionados también por su reacción y las muestras de apoyo. Son cosas que pasan". Estas han sido las declaraciones de Fernando Torres al abandonar el hospital de A Coruña. "Estuve con Álex, estaba preocupado, pero son cosas del fútbol y nos puede pasar a todos. Por suerte ha quedado todo en un susto y ahora estoy contando los días y las horas para volver a entrenar con mis compañeros", añadió el delantero rojiblanco.

Fernando Torres is back on his feet with a smile!



