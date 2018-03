El respeto entre Cacereño y Moralo da pie a un final liguero incierto

De acuerdo con el resultado final del encuento (0-0), satisfechos por el reparto de puntos; el partido decisivo será otro día, se piensa a posteriori. Moralo y Cacereño dieron por bueno el empate del pasado domingo. Los entrenadores respectivos coincidieron en su análisis de que el marcador había sido justo y que el punto sumado les venía bien a los dos.

Por un lado, el del líder, Ximo Mas Davó, debutó en el Municipal en su nuevo papel «con plenos poderes» en el banquillo del Cacereño. Y disfrutó de un partido, a su juicio, muy igualado y muy intenso «de los de jugarse un playoff, en el que los dos equipos lo han querido todo», afirmó. «El punto nos sirve porque seguimos manteniendo la primera posición y hemos sumado ante un rival que me ha gustado mucho, el resultado es buenísimo», apuntó el entrenador levantino.

Por su parte Emilio Gil, que fue expulsado, no ocultó su enfado por la actuación arbitral expresando con vehemencia que «veo cosas raras en los últimos partidos». El entrenador moralo cree que los colegiados «me tienen señalado, cada dos por tres me expulsan, es lo que hay», se lamentó el técnico local. Aparte de ello, Gil expresó su satisfacción por el rendimiento de sus futbolistas, toda una constante durante lo que va de temporada. No puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que en principio no contaba entre el ramillete de favoritos para estar arriba.

Además se recordará mucho tiempo el ambiente vivido en el Municipal de Navalmoral de la Mata. 1.800 aficionados, según las cifras oficiales de asistencia que dio el club local, aprovecharon el ‘hueco que ofreció el temporal de lluvias sin molestias climatológicas.

Los dos únicos equipos que han sido líderes, en las 30 jornadas disputadas hasta el momento en este grupo XIV de Tercera, trabajan ya para su próximo compromiso. Restan ocho jornadas y hay otras tantas finales pendientes para lo que llegue.

El próximo fin de semana vuelve a ser determinante. El Cacereño recibirá en su estadio al Jerez (16.30 horas, Príncipe Felipe) y lo hará ante un grande del campeonato que se quedó hace tiempo sin opciones y que la pasada temporada ganó en Cáceres con tanto de Toboso. Los equipos de José Antonio Vázquez Bermejo, estén mejor o peor, siempre son respetados, entre otras cosas porque finalmente terminan arriba, aunque esta temporada todo haya ido peor. Pero ya el propio técnico había advertido que este Jerez no tiene el potencial de otras temporadas.

El CPC, con dos puntos por delante, jugará su encuentro sabiendo lo que habrá hecho su más inmediato seguidor, el Moralo, que visitará el sábado al Extremadura B, que acaba de arrimarse a una puntuación que le acerca la permanencia. Será a las 18.00 horas en los campos Antonio Álvarez, ‘Ito’ de Almendralejo y los de Navalmoral tendrán que vencer si quieren seguir aspirando a alcanzar al Cacereño.

PLASENCIA, CORIA, DON BENITO / Esta jornada, por cierto, tiene además otros dos encuentros capitales. Destaca el Plasencia-Coria (domingo, 17.30), en un duelo que tras lo ocurrido en las últimas jornadas tendrá emoción extra, ya que la UPP (quinto) se ha colocado a cuatro puntos de su rival cauriense, que es tercero.

Entre medias, cuarto con 65 puntos, está ahora el Don Benito, que recibe en el Vicente Sanz el domingo (12.00 horas) al Azuaga, en otro encuentro complicado para los de Juan García.