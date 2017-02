Una revista ofrece posar desnudo al portero inglés de la empanadilla

Wayne Shaw, exportero del Sutton United, desveló la última propuesta que ha recibido después de abandonar su antiguo equipo al ser cazado zampándose una empanadilla en medio de un partido de su equipo. Según el diario alemán 'Bild', una revista se puso en contacto con Shaw para tantearle con la posibilidad de posar desnudo.

El exmetea valoró ese ofrecimiento con sorpresa: "Parece que la gente quiere verme. Una revista me preguntó si pueden fotografiarme desnudo, a excepción de los guantes de portero. Todavía no estoy seguro qué responderé. Es lo más loco que me ha sucedido hasta el momento".

No es la única extraña propuesta que ha recibido Shaw. También le han ofrecido un puesto para degustar alimentos. La cadena de supermercados Morrisons ha pensado en el exportero para catar tartas. Igual que en el caso anterior, Shaw todavía no ha comunicado una respuesta.