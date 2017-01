Sanlúcar: «Ni voy a exigir ni voy a apretar al club por fichajes»

Aunque todos los entrenadores quieren tener a sus fichajes cuanto antes en sus plantillas, Manolo Sanlúcar sabe que el Villanovense se tomará la búsqueda de refuerzos con más calma que prisa. Las bajas de Espín y Elías Pérez han mermado el número de efectivos del plantel serón en las últimas semanas y no ha habido movimientos para relevarle durante el periodo vacacional. Tanto que en el derbi ante el Extremadura aparecieron dos jugadores del filial, Pablo y Antoñito, en la lista de convocados, junto al portero Joaquín, también canterano y que ya ha sido confirmado por el club como segundo arquero hasta final de año. «Yo no voy a exigir ni voy a apretar al club. Sé que están trabajando y tenemos claro lo que necesitamos en fichajes», apuntaba Sanlúcar tras el partido ante el Extremadura.

El preparador andaluz cree que en este último envite quizá hubiera necesitado un perfil de jugador más interior del que carecía para desatascar el encuentro, «pero estoy contento con los que están y sé que me van a dar el máximo en cuestión de rendimiento. El resto, cuando llegue, bienvenido sea».

Sanlúcar es consciente que el club ya ha realizado un enorme esfuerzo a inicios de año para hacer un plantel muy competitivo, algo que está demostrándose sobre el terreno de juego. «No nos vamos a precipitarnos. No nos vamos a salir ni del precio ni del perfil de lo que estamos buscando», añade el míster, que piensa en sintonía con la dirección deportiva del Villanovense. En ese trabajo anda Pepe Cuevas, que rastrea el mercado e incluso tiene abiertas negociaciones para incorporar a posibles futbolistas, aunque en el Villanovense saben que a medida que transcurra enero las oportunidades se pondrán más a tiro y el precio, presumiblemente, será mucho menor.

SENSACIONES/ Por lo demás, Sanlúcar no quiere malgastar tiempo en pensar sobre si se perdieron o no dos puntos ante el Extremadura. El preparador verdiblanco alabó a los suyos y consideró como muy positivo que el equipo fuera fiel a su estilo de buen fútbol hasta el último minuto del añadido, aunque sabe que la falta de acierto le privó de un mejor resultado, señalando que superaron en muchas facetas del juego al Extremadura. Sobre sus vecinos azulgranas no quiso hablar en exceso, aunque comentó que el Extremadura de Sabas le recordó más al de la etapa de Diego Merino que al de Juan Velasco, por la capacidad de sacrificio defensivo y el intenso repliegue de líneas.

La plantilla del Villanovense descansta este martes y comenzará a centrar todos sus sentidos desde mañana en el partido del próximo domingo en la Nueva Condomina (17.00 horas) ante el Real Murcia, un rival directo en la lucha por estar en los playoff de ascenso. Los serones prefieren ser optimistas y saben que han empezado la segunda vuelta igual que la primera, con empate. Repetir los números de la primera vuelta (35) sería, salvo sorpresa, jugar fase de ascenso.