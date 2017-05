El sueño del Villanovense pasa en primer lugar por Fuenlabrada

La suerte está echada», como dijo Julio César al cruzar el Rubicón. El Villanovense cruzó la semana pasada la línea que separa a los equipos de fútbol de los que quieren hacer historia y ya conoce el rival contra el que se jugará el pase a la siguiente ronda de la fase de ascenso, el Club de Fútbol Fuenlabrada, tercero del Grupo II. Un enfrentamiento con aspectos a favor y en contra, pero que no resta ni un ápice de emoción a cómo se van a vivir estos días en Villanueva de la Serena. El primer asalto será el domingo a las 18.00 horas en el Romero Cuerda.

A estos niveles nadie debe pensar que una fase de ascenso a Segunda División puede ser fácil. Dentro del club había opiniones encontradas. Algunos, la mayoría, preferían evitar a los filiales del Celta de Vigo y el Valencia, aunque también se temía un enfrentamiento contra un equipo con futbolistas con experiencia y con un presupuesto alto como es el conjunto fuenlabreño. «Nos hemos quitado del medio a los filiales, pero nos ha tocado un rival con gente muy experta, hecho para para quedar campeón este año», declaraba a este diario el presidente del Villanovense, José María Tapia, poco después del sorteo. Lo peor para los serones es que el partido de vuelta será en tierras madrileñas. «Nos queda el mal sabor de boca de tener que jugar el primer partido en Villanueva, por la premura del partido y por las fechas en las que estamos en los partidos de Primera División».

Domingo, 18.00 horas/ Precisamente para no coincidir con el final de liga el partido se jugará a las 18.00 horas. Hoy se harán públicos los precios de las entradas, pero la idea del club es buscar que el Romero Cuerda vuelva a llenarse en otra jornada histórica para el club y para Villanueva de la Serena. «La ilusión, las ganas de competir y las ganas de hacer algo grande en este play off no nos la van a quitar nadie», señala Tapia.

El presidente del Villanovense cree en las posibilidades de su equipo y confía en que el público de Villanueva responda como en otras grandes citas. «Vamos a cambiar el chip de la liga, vamos a disfrutar ya de este play off y esperamos que la afición de Villanueva se vuelque con nosotros». Considera muy importante el aliento de los aficionados durante esta eliminatoria y más con el primer partido en casa. «Que el domingo llenen el Romero Cuerda para que el primer gol de la eliminatoria lo marquen ellos», sentencia Tapia.

Uno de los inconvenientes de organizar este partido con menos de una semana de plazo está en la venta de entradas, que empezará con pocos días previos al choque. Esto puede influir en el número de espectadores y en que no haya tiempo de colocar gradas supletorias en los fondos del campo serón.

El Fuenlabrada ha acabado tercero del Grupo II después de una temporada en la que claramente ha ido de menos a más. Comenzó la liga con tres derrotas en los primeros cuatro partidos, terminó la primera vuelta duodécimo y a partir de ahí ha ido escalando posiciones hasta terminar tercero en un grupo en donde las dos últimas plazas de fase de ascenso han estado muy disputadas.

SIMILITUDES / A pesar de ser un club que ha invertido un cantidad importante de dinero en fichajes con el objetivo de ascender, es la primera vez en su historia que juega una fase de ascenso a Segunda División A.

Tras su victoria el pasado domingo ante el Sestao River, el conjunto entrenado por Antonio Calderón terminó con 63 puntos, 18 partidos ganados, 9 empatados y 11 perdidos. Marcó 54 goles y recibió 42. Números muy similares a los de los serones, que acabaron con tres puntos más, un gol más y diez tantos menos encajados.

Otra similitud con el equipo serón es su fiabilidad en casa. De los 19 partidos disputados han ganado 14 y solo han concedido dos empates y tres derrotas en lo que llevamos de temporada.

Los madrileños cuentan en sus filas con el máximo goleador de su grupo, Dioni, ex de Cádiz, Leganés o Racing de Santander, entre otros, y que esta temporada ha marcado 24 goles.

A pesar de contar con un gran delantero, de este equipo destaca el potencial de su centro del campo, en donde uno de los referentes es Luis Milla, hijo del excentrocampista del Real Madrid y Barcelona. Un joven jugador formado en la cantera del Atlético de Madrid.

El Villanovense, que ayer tuvo jornada de descanso, vuelve esta tarde a los entrenamientos. El equipo espera la evolución de dos futbolistas importantes como son Jesús Rubio, que lleva varios días sin entrenar aunque se espera que esté para el domingo, y de Juanjo, al que en el último partido le rompieron la nariz.