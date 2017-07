Tres caras nuevas para ilusionar más

El Villanovense sigue con su filosofía de esta pretemporada de hacer las cosas ‘despacito pero bien’. Ayer presentó a un jugador por puesto: al defensa Arroyo, al centrocampista Kamal y al delantero Pedro Beda. Jugadores con experiencia en la categoría y con bastante ilusión por hacer las cosas bien en Villanueva.

Óscar Arroyo luchará por hacerse con un puesto en el lateral derecho. A pesar de su juventud ya ha militado por filiales importantes como los de Madrid, Espanyol y Valladolid. «Ya tenía ganas de salir de un filial y de ir a un primer equipo para coger experiencia», asegura el defensa, quien espera aprender mucho este año. Dice sentirse con buenas sensaciones y considera positivo que en los amistosos que han disputado no haber encajado ningún gol. Reveló que fue el propio Iván Ania quien le convenció para venir y que optó por la camiseta verde porque sabía que en Villanueva «llevaban bastantes años haciendo las cosas bien».

El mediocentro Mohamed Kamal, procedente del Mensajero, afirma que la adaptación a su nuevo equipo ha sido fácil. A ello le habrá ayudado conocer ya a Iván Ania como rival cuando ha militado en el Grupo I. «Sabía el tipo de entrenador que era, sabía que quería hacer un equipo competitivo y estoy contento de estar en este equipo». El centrocampista no se puso objetivos esta campaña, solo «competir cada domingo para conseguir los tres puntos».

Por su parte el brasileño Pedro Beda es el único de los tres jugadores que presentaron ayer con experiencia en el Grupo IV, cuando hace tres temporadas estuvo en el Lucena. Con 28 años es un delantero con experiencia que promete trabajo. «Ojalá los goles puedan salir pero para mí lo más importante es ganar los partidos». Asegura que en comparación con el Grupo I el IV es un grupo mucho más competitivo. «Los puntos marcan más diferencia, aquí cuando en un partido no ganas pierdes la posición».

De momento el Villanovense se toma con calma las últimas llegadas que completen la plantilla de Iván Ania. Los serones saben que hay jugadores de calidad sin equipo que no se decantarán por ninguno hasta que no pase más tiempo en el periodo de fichajes. Así que no tienen prisa. Todavía quedarían por completar dos fichas senior, ya que la Luis García es de categoría sub-23. La prioridad en Villanueva de la Serena es encontrar a un hombre de banda y a un delantero.

Mientras el club sigue con su preparación. Esta semana disputará dos amistosos más. El primero mañana en Campanario. El segundo, el sábado en el Romero Cuerda ante el Badajoz.