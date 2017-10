Un Villanovense inconformista

El Villanovense lleva una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder, lo que tiene un gran valor, pero después de tres empates seguidos el choque del domingo ante el Betis Deportivo se antoja como otro encuentro clave, ya que un triunfo supondría hacer mejores los empates conseguidos fuera del Romero Cuerda y en casa ante el Murcia.

A pesar del empate en los últimos instantes del derbi contra el Badajoz, parece que en Villanueva de la Serena ya se han repuesto del disgusto y miran con optimismo el encuentro del próximo domingo (18.00 horas) ante el filial verdiblanco. «Aunque perdimos dos puntos al final, de esa forma, ganamos uno porque ellos tuvieron sus ocasiones y si las hubieran marcado no hubiésemos rascado nada, así que el empate no es malo del todo», asegura Carlos Andújar, uno de los hombres más en forma del equipo serón y que parece que se ha ganado un hueco casi definitivo en el once que configura cada domingo Iván Ania.

El extremo del Villanovense valora como algo positivo la pequeña racha de cuatro jornadas seguidas sin sufrir ninguna derrota, aunque cree que es el momento de enlazar otra racha de victorias. «En las dos últimas semanas tenemos más la sensación de haber perdido cuatro puntos que de haber ganado dos, pero eso también dice mucho de la ambición que tiene el equipo y de las sensaciones que se dan en el campo», afirma el futbolista serón, quien reconoce que tres puntos el domingo les darían, «mucho aire».

Buenas sensaciones

Después de la semana fatídica en la que se enlazaron tres derrotas seguidas ante Granada, Lorca (Copa) y Las Palmas Atlético, el equipo ganó solidez. Aunque el bloque todavía tiene margen de mejora, Andújar está de acuerdo con su entrenador en que poco a poco va cogiendo los conceptos que Iván Ania quiere introducir en sus jugadores. «Conforme van pasando las semanas el equipo va dejando buenas sensaciones y va dejando la línea que nos pide el míster».

Sobre su rival del domingo, el filial del Betis, asegura que se trata de un equipo con calidad y desparpajo, típico de los equipos de cantera, por lo que deduce que será un partido complicado. «Sabemos perfectamente cómo juegan, con un estilo de juego muy atrevido y combinativo, así que tendremos que estar al cien por cien para ganarles». Precisamente el Betis B es el equipo que está por encima de los serones en la tabla, con sólo un punto más y con un balance de tres derrotas en sus partidos fuera de la ciudad deportiva verdiblanca.

Después de las primeras siete jornadas, el Villanovense está en mitad de la tabla, casi a la misma distancias de los puestos de play off que de la zona de descenso. Carlos Andújar cree que todavía es pronto para deducir lo que va a pasar en la liga, pero vaticina que todo será muy igualado. «Los partidos se están decidiendo por despistes, eso dice mucho de la igualdad que hay entre unos y otros. Es lo que esperábamos, estamos en mitad de la tabla pero queremos seguir creciendo y esperemos seguir en una línea ascendente para ir escalando posiciones».

La semana está siendo tranquila en Villanueva de la Serena, con entrenamientos en Campanario y en el Romerito para no cargar mucho el césped del Romero Cuerda. Por el momento, la plantilla, que volvió ayer a los entrenos tras el martes de descanso, estará al completo para el duelo del domingo.