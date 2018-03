Will Saunders llega al Cáceres, que apura para que juegue en Ourense

Will Saunders, el sustituto de Dani Martínez en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, conoció anoche a sus nuevos compañeros, pero está por ver si podrá debutar hoy en la pista del Ourense (21.00 horas). El alero británico, que fue dado de baja por su anterior club, el Cambados, tras llegarse a un acuerdo total entre las partes, anoche todavía no había sido inscrito por el Cáceres, que alegó que todavía no tenía la documentación necesaria completa.

Solamente que se formalice la ficha de urgencia en la Federación Española de Baloncesto esta misma mañana podría conseguir que Saunders pudiese ser alineado. Si no es así, debutaría el miércoles en Cáceres frente al Carramimbre Valladolid.

«Cualquier jugador que venga lo hará para ayudarnos. Los que van a llevar el peso del equipo son los que están ahora. Cualquiera que venga no va a ser una súper estrella que nos vaya a permitir meternos en playoffs, sino a colaborar», había comentado unas horas antes Ñete Bohigas, que asumió la escasa preparación que tendría, en todo caso, Sauders. «No va a poder apenas entrenar con nosotros antes del partido. Si viene, intentará ayudarnos en la medida en la que pueda», comentó el entrenador verdinegro.

Casualmente, ayer mismo fue operado Martínez, el hombre al que sustituye Sauders, tras su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La intervención quirúrgica se realizó en Sant Cugat (Barcelona).

EN UNA CANASTA / Respecto al partido en sí, el Cáceres añade una dificultad extra a las ya habituales de las últimas semanas: solo ha podido entrenar en una canasta durante toda la semana por las goteras que afectan a una zona del Multiusos.

Pero Bohigas no pudo reprimirse ayer cuando, antes de montarse en el autobús rumbo a Ourense, apeló al clásico refrán «hay que poner al mal tiempo buena cara». Más resignado pareció cuando dijo, literalmente, «hemos hecho lo que hemos podido», justo antes de hablar maravillas del rival. Los datos le avalan: ha ganado diez de los últimos onces partidos y, opinó, «quizás sea el equipo más en forma de la liga». «Se vio en una situación complicada en la clasificación, pero fichó y lo hizo bien. Ha conseguido tener un equipo muy compacto en dinámica ganadora y están disparados hacia la zona de los playoffs, con muchos jugadores aportando», analizó.

Las llegadas decisivas para pasar de la cola a la zona media han sido las del venezolano Jhornan Zamora y el letón Davis Rozitis. «Han cambiado muchas cosas más. Ahora tienen una gran anotación, con jugadores que generan muchísimo juego. Tienen mucho potencial por fuera, ‘treses’ grandes y mucha capacidad en la zona», añadió Bohigas.

El Cáceres, duodécimo, está con once victorias, las mismas que el Ourense. Su ubicación es mucho más cerca a la zona de los playoffs que a la de descenso, pero el técnico continúa priorizando la búsqueda de la permanencia a la vista de las complicadas circunstancias que se están teniendo que afrontar. «Desde el principio pensé que viendo las ligas de otros años, con doce victorias pueden salvarte, pero los de abajo vienen apretando y quizás haga falta alguna más. Habrá que estar atentos», comentó.

OVIEDO Y PAREJO / Ya lejos queda la derrota en el último partido ante el Oviedo (72-97), una noche que todos quieren olvidar lo antes posible. «Todo empezó mal y no podía terminar de otra forma. El calentamiento tan largo le sentó mal a algún jugador. Y, estando nosotros con siete jugadores, Oviedo es mucho mejor. Nuestro poder anotador ahora es cortísimo. Situaciones que utilizábamos antes ya no podemos hacerla».

Una posible efemérides de la noche puede ser que Luis Parejo adelante a Francis Sánchez como máximo anotador de la historia del Cáceres. Lo logrará si anota siete puntos. Bohigas, que fue quien fichó en verano del 2013 al escolta almeriense, dijo que le causa una especial satisfacción. «Me alegra que jugadores como Luis, comprometidos con el club dentro y fuera, logren algo así. Ha sido fundamental en los últimos años en todo y me encanta esa sintonía que tiene con la ciudad en muchos sentidos. Tengo una relación especial de amistad con él», destacó.