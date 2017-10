Yoni, pleno de goles en las seis jornadas

El futbolista más veterano de su plantilla es también ahora el jugador más valorado. Jonathan Gómez Fernández, ‘Yoni’ (Jaraíz de la Vera, 1982) es noticia por haber batido una de las marcas propias del Moralo CP.

Yony ha marcado un gol en cada una de las seis primeras jornadas del campeonato. No contento sólo con su impresionante inicio de liga, con 18 puntos tras hacer pleno de victorias, el club de Navalmoral aprovecha también para agrandar su historia con cifras como las conseguidas por Yony. Diocesano, Trujillo, Aceuchal, Valdivia, Amanecer y el pasado domingo pasado el Montijo vieron como el verato les hacía un gol.

José Luis Camacho Rosell, historiador del Moralo, apunta el dato de que esta racha es ya un record interno del club. Yony superó la jornada pasada al pacense Iván Reino, que marcó en los cinco primeros partidos de la temporada 96-97; aquel año, con Miguel Angel Iglesias como entrenador, el Moralo terminó consiguiendo su primer ascenso a Segunda División B.

Con Rulo

Veintiún años después la marca de Iván ha sido superada por el actual capitán de la plantilla verdiblanca. Yony suma media docena de goles, los mismos que su compañero Rulo (aunque éste hizo doblete en la primera jornada y no marcó en la tercera). Es evidente que el planteamiento y los objetivos del club esta temporada no tienen nada que ver con los de hace dos décadas; aunque como soñar es gratis la afición morala no se priva de hacer cábalas más o menos optimistas.

La trayectoria deportiva del jaraiceño se ha establecido las últimas temporadas en Navalmoral siempre acompañado de su hermano Sergio. Ambos están ya escribiendo una página muy importante de la historia del club. Esta pareja fue una de las claves del ‘añito en el infierno’ cuando el Moralo recuperó la categoría nacional tras descender a Preferente. Cumple Yony su quinta temporada en el Moralo tras su paso por el fútbol placentino (en la UPP y en el Ciudad) y jugar en superior categoría con el Extremadura y el Logroñés además de su aventura en el fútbol inglés cuando llegó a vestir la camisola del Wadford.

Su posición de extremo izquierdo se nutre de sus grandes virtudes que son la velocidad y la perseverancia en la lucha por la pelota. Mientras las lesiones le respeten será también este año una pieza clave en el esquema de Emilio Gil. Con el Moralo ya recibió galardones de medios informativos que reconocieron temporadas anteriores en las que Yony brilló con luz propia en la Tercera extremeña de fútbol. Este año, gol a gol, uno por partido, llama a la puerta de nuevos premios.