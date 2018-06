Bruselas reclama a Engie que devuelva 120 millones en Luxemburgo

La lista de multinacionales que deben devolver impuestos por beneficios fiscales ilegales sigue creciendo. Y la última en caer, según ha anunciado la Comisión Europea, ha sido la eléctrica francesa Engie (antiguamente GDF Suez) que durante una década se ha beneficiado de un “tratamiento fiscal ilegal”, ha anunciado la comisaria de competencia, Margrethe Vestager. El resultado es que la hacienda de Luxemburgo tendrá que recuperar 120 millones de euros de manos del gigante francés de la energía.

La investigación de la Comisión Europea, lanzada en septiembre de 2016, ha puesto de manifiesto que gracias a los tax rulings o acuerdos fiscales ofrecidos por las autoridades luxemburguesas a dos filiales de Engie (Engie LNG Supply y Engie Treasury Management) en 2008 y 2010 la compañía pudo eludir el pago del 99% de los beneficios durante una década, que no abonó en ninguna parte. “El resultado es que Engie ha pagado un tipo efectivo en el impuesto de sociedades del 0,3% sobre determinados beneficios durante una década. Este tratamiento fiscal selectivo es ilegal”, ha resumido Vestager.

No es la primera vez que Vestager apunta a Luxemburgo. Desde que estallara la polémica en torno a tax ruling, creados con el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como primer ministro de Luxemburgo, la Comisión Europea ya ha reclamado la devolución de impuestos no pagados a Fiat y a Amazon y mantiene abiertas otras investigaciones entorno a los acuerdos fiscales suscritos con McDonald. La factura más abultada hasta ahora ha sido, sin embargo, para Apple a quien la responsable de la competencia europea ha reclamado la devolución de 13.000 millones en impuestos no pagados en Irlanda.