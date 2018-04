IAG entra el capital de Norwegian y estudia hacer una oferta para comprarla

El grupo IAG, del que forman parte Iberia, British Airways, Vueling y Air Lingus, ha anunciado que ha tomado una participación del 4,61% en la aerolínea noruega Norwegian, y que se plantea la posibilidad de formular una oferta de compra sobre la totalidad de la compañía, ha comunicado este jueves la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según IAG, esta inversión minoritaria "está destinada a establecer una posición desde la cual iniciar conversaciones con Norwegian, incluyendo la posibilidad de formular una oferta de adquisición sobre la totalidad" de la compañía de bajo coste. IAG ha recalcado que, hasta la fecha, las conversaciones no han tenido lugar y que, de momento, no se ha tomado una decisión sobre esa eventual oferta, y que no existe certeza sobre si se llegará a tomar tal decisión.

Por su parte, Norwegian ha emitido un comunicado en el que asegura que "no tenía conocimiento previo de dicha adquisición antes de que ésta fuera comunicada por IAG a media mañana de hoy jueves". "Norwegian no ha entablado discusión o diálogo alguno con IAG acerca de dicho asunto. Norwegian cree que el interés de IAG en la compañía confirma la sostenibilidad y el potencial de nuestro modelo de negocio y de nuestro crecimiento global".

El movimiento del hólding IAG se produce en plena lucha por las rutas de medio radio en Europa y, sobre todo, en el largo recorrido en modalidad de bajo coste. Norwegian lanzó varias rutas desde ciudades escandinavas y británicas a Estados Unidos, un mercado en el que IAG, a través de British Airways, tenía gran participación.

Además, Norwegian se estrenó en el largo radio 'low cost' desde El Prat, con cuatro rutas a Estados Unidos, un movimiento que fue respondido por IAG con la creación de Level, una filial de bajo coste para operar rutas intercontinentales y que entró de lleno a competir con Norwegian. El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, destacó en la presentación de Level que Barcelona registra una "alta demanda" de vuelos intercontinentales, lo que impulsaba el interés de la compañía por el aeropuerto barcelonés, un interés que no se había puesto de manifiesto mientras Norwegian no operaba desde El Prat.

Además, Norweigian anunció sus primeras rutas intercontinantales de largo alcance directas de el Aeropuerto de Madrid-Barajas a finales del pasado año. Las primeras rutas conectarán la capital española con los aeropuertos de Nueva York-JFK y de Los Ángeles, y no serán estacionales sino que se operarán todos los meses del año.