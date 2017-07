Más 300.000 pisos de la 'burbuja' están aún por vender

El parque de pisos y casas que no se venden es más voluminoso de lo que cabría esperar. Aun siendo eso un problema, mayor contratiempo resulta que parte de ese estoc ha dejado de estar en condiciones de venderse en muchas zonas porque o no tiene demanda o no les interesa a los compradores potenciales. El volumen de viviendas baja pero a un ritmo lento. De hecho, algunos agentes del mercado esperan una reducción del 17,8% en el 2017 de la vivienda nueva que queda por vender 10 años después de la irrupción de la crisis. Básicamente, eso significa que al final de año todavía quedarán por colocar 324.000 viviendas nuevas en España, según los cálculos que recoge el estudio de Servihabitat 'Informe del Mercado Residencia en España'.

"Se trata de vivienda construido durante la burbuja y que no se ha vendido todavía porque está fuera de precio para las zona en las que está o no reúnen los requisitos que piden los nuevos compradores, en las zonas en las que hay estoc", describe Juan Carlos Álvarez, director general de Negocio Inmobiliario de Servihabitat.

Conviene destacar la falta de uniformidad del mercado, lo que se traduce en una evolución muy desigual de ese parque difícilmente comercializable. En comunidades como Cataluña, Madrid o Baleares existe un estoc técnico, lo que significa que es prácticamente de reposición. Según el informe mencionado, la media española es de 70 viviendas por cada 10.000 habitantes. Pues de las tres comunidades mencionadas, Cataluña es la que tiene un estoc mayor con 14 viviendas de media, gracias, principalmente, al estoc que se acumula en las zonas más septentrionales de la comunidad y al de las comarcas del Ebre.



PARQUE COLOCABLES

Por contra, zonas como la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha acumulan un parque sin vender ostensiblemente por encima de la media española. Y sobresalen Castilla-La Mancha, con 243,5 viviendas, y la Comunidad Valenciana, con 205,3. Pero cabe precisar que se trata de un parque que sí tiene demanda, pero que no es local. "Principalmente extranjeros, pero también españoles de otras zonas de España, tienen interés en comprar en las comunidades de playa y en torno al área de Madrid. Es una cuestión de precio. Cuando se ajusten a la demanda, ese estoc acabará saliendo", afirma Álvarez. "Es posible que un par de años ya no se hable más de ese parque invendible", agrega.

Hay comunidades con un estoc de viviendas por cada 10.000 habitantes que superan de largo la media, pero que no disponen de demanda ni interna ni externa que pueda ser cautivada por una rebaja de precios. "Ese estoc no habrá manera de vender ni en 10 años", comenta Álvarez. La Rioja, con 231,6 viviendas o asturias, con 112,8 viviendas tendrán que utilizar la grúa, pero más bien para demoler el parque excedente.

DEMANDA EXTRANJERA

La demanda -principalmente- extranjera ha contribuidos a reducir sensiblemente el estoc de costa, segunda residencia, pese a que algunas zonas conservan bolsas significativas de ladrillo. el 30% de las operaciones de compraventa de vivienda vacacional han sido realizadas por extranjero en el último año. El informe recoge datos de Sociedad de Tasación, sobre vivienda pendiente de venta. Y destaca cinco zonas de las costa en la que aún existe cierto estoc: 5.594 unidades de vivienda por vender. Se destaca que los municipios de los litorales de Murcia y Málaga son los que tienen su oferta de vivienda disponible distribuida de forma más equilibrada; la oferta pendiente de venta no supera en ningún caso el 70% del volumen promovido.

Por el contrario, en la Costa de Tarragona, son tres los municipios cuya oferta pendiente de venta supera el 70% de la obra promovida: Altafulla, Cambrils, y Cunit. En las costas de Girona o Alicante, solo dos municipios, Blanes y Finestrat, presentan un volumen de oferta similar al de esas localidades.