Más del 60% de los empleados públicos son mayores de 50 años

Decirle al comentario 1 que no todos los funcionarios son "los peores". En la Administración hay de todo, gente trabajadora, y mucho y gente poco válida. DEscalificar a todo el mundo porque ganmen menos que tú es ser poco inteligente y además tener un desconocimiento de lo que es la Administración muy grande. ¿Sabes que no hay que mirar la eficiencia de los trabajadores en el sueldo? Los sueldos aumentan por responsabilidad en las funciones. Probablemente tú ganes más que algunas personas de la Administración pero es muy cierto que ganas bastante menos que otros funcionarios que están por encima en sueldo al tuyo: grupos A1,A2,C1... En fín, cuando dices que pasaste de preparar una oposición que probablemente no ibas a aprobar ya te estás quitando valor tú, o confiando poco en tus posibilidades, por tanto, no deberías decir que los que quedan para funcionario son los peores, sino más bien, los que se han esforzado en estudiar y prefieren ganar menos (en comparación con la privada) pero tener una nómina segura toda su vida. No creo que médicos, polícías, maestros, técnicos, ingenieros, auxiliares, administrativos, ordenanzas... sean menos válidos que tú