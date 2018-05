Acaba el plazo para votar en el reférendum de Podemos sobre el chalet de Iglesias y Montero

Se acabó el tiempo para votar. Podemos ha cerrado a las 14.00 horas de este domingo, tal y como se había establecido, las urnas digitales donde se podía votar en el plebiscito sobre si Pablo Iglesias e Irene Montero debían abandonar el liderazgo del partido morado tras el escándalo suscitado por la compra de un chalet por 660.000 euros.

Los resultados oficiales no se harán públicos hasta este lunes. No obstante, no se descarta que este domingo por la tarde se pueda conocer ya si la votación es favorable o no a la continuidad de la pareja.

Uno de los elementos a los que el liderazgo del partido da especial importancia es a la tasa de participación que, por el elevado número de inscritos para votar, todo indica que va a ser elevada.

Siempre vencedor

Esta es la tercera ocasión en que Iglesias recurre a la celebración de un plebiscito. Hasta ahora no ha perdido ninguno. Las bases han respaldado hasta ahora han respaldado sus decisiones más controvertidas.