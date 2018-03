Alberto Fabra apunta a Camps y no pone la mano en el fuego por él: "Yo pedí la mano una vez y me divorcié"

Alberto Fabra, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha negado las posibles irregularidades en su campaña a la alcaldía de Castellón que desveló Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la trama Gürtel, y ha apuntado que el acto en cuestión era de la campaña autonómica de Francisco Camps, por quien evitó poner la mano en el fuego como sí hicieron hace unos días Carlos Fabra y Alfonso Rus.

"Cada uno que haga los compromisos que quiera, yo pedí la mano una vez y me divorcié. Con lo cual de manos no quiero saber nada", ha bromeado Fabra tras comparecer en las Corts en la comisión de investigación sobre la empresa pública CIEGSA, encargada de construir centros escolares en la Comunitat Valenciana.

Respecto a las acusaciones de Crespo de que un empresario pagó uno de sus actos electorales, Fabra ha subrayado que "en ningún caso por parte del grupo municipal hubo ninguna contratación" con Orange Market ni obligaron "a ningún empresario a pagar nada que hiciera referencia a la campaña municipal".

LLAMAMIENTO

También ha señalado que el reconocimiento por parte de la empresa PIAF de que pagó un acto que Crespo vinculó a su campaña era en realidad un acto de Camps y animó a la compañía a desvelar quién les pidió el dinero.

"Lo que ha dicho es que pagó cosas. Orange Market hacía la campaña regional (autonómica) y que alguien le dijo que se pusiera en contacto para pagar algo, pero no fue ni el grupo municipal ni fui yo. Ellos sabrán quién, que lo digan. Yo tengo curiosidad como ustedes. Quiero saber quién es el que le obligó en este caso a pagar a PIAF para pagar algo que hacía referencia a una campaña autonómica en Castellón", ha señalado.

En cualquier caso, ha tratado de restar credibilidad a las palabras de Crespo. "Hemos escuchado muchas cosas de personas que son delincuentes porque ya están condenados. Estoy absolutamente tranquilo y hay que tener en cuenta quién hace esa denuncia, que es un preso, un delincuente", ha recordado.

EL 'YONKI DEL DINERO' CONFIRMA MORDIDAS

En la comisión de CIEGSA también ha comparecido Marcos Benavent, el 'Yonki del dinero', pero se ha negado a declarar. Todo lo que tenía que decir lo ha manifestado a su entrada a los medios de comunicación, a los que ha asegurado que él tampoco pondría la mano por Camps y ha recalcado que algunos exresponsables de esa empresa pública se llevaron comisiones.

"Yo no pondría la mano en el fuego por Camps pero cada uno con su mano puede hacer lo que quiera. Yo personalmente no la pondría. Si se queman o no, no lo sé pero no las meto ni por él ni por nadie, yo le tengo mucho aprecio a mis manos", ha explicado.

Respecto a las comisiones de CIEGSA las ha confirmado porque tuvo conocimiento "en primera persona" pero no ha sabido decir si sirvieron también para financiar al PPCV. "No he visto bolsas, he visto el dinero. Supongo que cada uno tendría su historia para ver quién cobraba y de qué forma. Es lo que hay. No sé qué haría cada uno con el dinero", ha apuntado.

PREGUNTA A ZAPLANA

También ha dicho que habría que preguntarle al expresidente Eduardo Zaplana por qué se creo la empresa "si se podían construir los colegios perfectamente desde la administración pública y la conselleria".

El 'Yonki del dinero' ha hablado igualmente de la confesión de Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV, y de los responsables de Gürtel sobre las irregularidades en la contabilidad del partido de las que él lleva meses hablando.

"Han tardado un poco más pero si lo han reconocido sabrán por qué lo han hecho. Es lo que hay. Muchos éramos conocedores de la situación", ha concluido.